آبل أمام القضاء لانتهاك ميزة تخطيط القلب الكهربائي في “Apple Watch”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 ديسمبر 2020 07:13 صباحاً - منذ 14 دقيقة

أعلنت شركة الأجهزة الطبية ”اليفكور/AliveCor“ ، عن رفع دعوى قضائية ضد شركة ”أبل”، متهمة إياها بانتهاك 3 براءات اختراع لها لميزة ”تخطيط القلب الكهربائي/ECG“، في سلسلة ساعات ”Apple Watch“ الذكية.

وجاء رفع الدعوى في محكمة أمريكية بتكساس، يوم الإثنين، وادعت الشركة أن وظيفة ”ECG“ في ”Watch Series 4، والإصدارات الأحدث، تنتهك حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باستخدام أجهزة الاستشعار القابلة للارتداء لتحسين تقنية مراقبة القلب، وفقًا لتقرير موقع ”AppleInsider“.

وجاء في الدعوى أن ”مطالبات (براءة الاختراع) جديدة تمامًا وغير تقليدية، وتركز على وسائل وطرق محددة لاستخدام أجهزة استشعار مخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء لتحسين تكنولوجيا مراقبة القلب الحالية“.

وتدعي ”اليفكور“ أن ”أبل“ كانت على علم بجميع براءات الاختراع الثلاث، لذلك، اتهمت شركة ”أبل“ بالتعدي المتعمد والاستمرار في انتهاك هذه البراءات من خلال خط منتجات ”Apple Watch“، بما في ذلك ”Apple Watch Series 5“ المذكورة على وجه التحديد في الدعوى.

يشار إلى أن ”اليفكور“ شركة مصنعة للعديد من أجهزة مراقبة القلب، وتعد تقنية ”ECG“ الأولى لها، حيث تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، إلا أن الشركة توقفت عن بيع جهاز ”كارديو باند“ الذي يدعم ”ECG“، بعد أن استحوذت ”أبل“ على الميزة لنفسها في ”Watch 4″، والآن تطالب الدعوى القضائية بتعويض.

يذكر أن تطبيق ”ECG“ يمكنه عبر مستشعر لمعدل ضربات القلب، معرفة ما إذا كانت ضربات القلب طبيعية أم أنها تعاني من أي رجفان أذيني.