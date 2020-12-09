تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro وiPhone 7

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شركة أبل مؤخرا الستار عن 4 هواتف من سلسلة iPhone 12 الجديدة، والتى تأتى بمواصفات وأسعار متفاوتة تناسب كل الاحتياجات، كما دعمت الشركة الأمريكية هواتفها بمزايا ومواصفات جديدة أكثر لتصبح أكثر تطورًا من هواتفها الأقدم، وقد جاءت هواتف أيفون 12 بتصميم مشابه لحد كبير لذلك التصميم الموجود فى هواتف أيفون7، وفيما يلى نعرض مقارنة بين هاتف iPhone 12 Pro الأحدث وiPhone 7 بحسب موقع phonearena كما يلى: الشاشة: الشاشة: iPhone 12 Pro: يأتى بشاشة 6.1 بوصة. iPhone 7: يأتى بشاشة 4.7 بوصة دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 12 Pro: تبلغ 2532× 1170بيكسل. iPhone 7: تبلغ 1334× 750بيكسل. نوع الشاشة: نوع الشاشة: iPhone 12 Pro: شاشة OLED. iPhone 7: شاشة IPS LCD. المعالج: المعالج: iPhone 12 Pro: معالج A14 Bionic iPhone 7: معالج A10 مساحة الذاكرة: مساحة الذاكرة: iPhone 12 Pro: حوالى 128جيجابايت. iPhone 7: حوالى 128جيجابايت. نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone 12 Pro: نظام iOS 14 iPhone 7: نظام iOS 14 الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: iPhone 12 Pro: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها. iPhone 7: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها. الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: iPhone 12 Pro:بدقة 12 ميجابيكسل. iPhone 7: بدقة 7 ميجابيكسل. البطارية: البطارية: iPhone 12 Pro:بقوة 2815 mAh. iPhone 7: بقوة 1960 mAh

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