شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن لعبة Cyberpunk 2077 قبل يومين من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يومان فقط يفصلان المستخدمين حول العالم عن موعد إطلاق لعبة Cyberpunk 2077 الشهيرة، حيث من المنتظر إطلاقها يوم 10 ديسمبر الجارى، والتى تأتى من تطوير استوديوهات CD project Rad، وتعد Cyberpunk 2077 واحدة من أبرز العاب الخيال العلمى من منظور الشخص الأول، حيث تدور أحداث اللعبة الأصلية فى المستقبل الضائع لشمال كاليفورنيا، حيث تغزو الشركات الرأسمالية والتكنولوجيا جميع أشكال الحياة اليومية.

قصة لعبة Cyberpunk 2077:

تعد لعبة Cyberpunk 2077 مستوحاة من لعبة سيبربنك 2020، وتقع أحداث اللعبة في مدينة كاليفورنيا الفاسدة والمقسمة لست مناطق رئيسية، يتحكم اللاعب بشخصية مرتزق اسمه "V".

وبلغ عدد العاملين على تطوير Cyberpunk 2077 أكبر من عدد الذين عملوا على تطوير لعبة "ذا ويتشر 3: وايلد هانت"، كما افتتحت شركة CD project Rad فرعا جديدا في مدينة فروتسواف من أجل المساندة في تطوير اللعبة.

وتتألف المدينة العالمية المفتوحة Night City، كاليفورنيا من ست مناطق - مركز المدينة التجاري، واتسون الذي يسكنه المهاجرون، وستبروك الفاخر، وضواحي هيوود، وباسيفيكا التي تنتشر فيها العصابات، وسانتو دومينجو الصناعية، كما يمكن أيضًا استكشاف المنطقة المحيطة بمدينة Night City، Badlands.

ويتنقل V بهذه المواقع سيرًا على الأقدام وفي المركبات، وهي قابلة للتخصيص وتخضع إما لمشاهدة الشخص الأول أو الشخص الثالث، وتسمح السيارات ذاتية القيادة لـ V بالتركيز على القتال بدلاً من القيادة أثناء المشاركة في إطلاق النار، ويمكن دهس المشاة بواسطة المركبات، كما تؤثر دورة الليل والنهار الكاملة والطقس الديناميكي على الطريقة التي يتصرف بها الأشخاص ذوو الأهمية القصوى.

ويمكن شراء الشقق واستخدامها كقواعد منزلية، حيث يقوم V بإحضار الأسلحة، والملابس، واستخدام جهاز الكمبيوتر، كما تتميز Cyberpunk 2077 بشخصيات غير ناطقة باللغة الإنجليزية.

كما يسمح "Braindance”، وهو جهاز تسجيل رقمي يتم بثه مباشرة إلى المخ، لشخصية اللاعب بتجربة المشاعر وعمليات الدماغ وحركات العضلات لشخص آخر كما لو كانت خاصة بهم، ويتم استخدام حوارات المتفرعة للتفاعل واتخاذ الإجراءات في المهام.

كذلك فيتم الحصول على نقاط الخبرة من المهام الرئيسية وتغذية الإحصائيات، بينما تسفر المهام الجانبية عن "رصيد الشارع" وتفتح المهارات والبائعين والأماكن وأسئلة إضافية، ويتم الحصول على المهام من الشخصيات المعروفة باسم المثبتات.

منصات اللعب:

ويتمكن الأشخاص من لعب Cyberpunk 2077 على PS5 وXbox Series X، ولن يكون الإصدار الرسمي من اللعبة من الجيل التالي متاحًا، خلال العام الجاري 2020، كما يمكنك تحميل Cyberpunk 2077 مسبقًا على عدد من المنصات، إذ قدم المطورون بشركة CD Project RED البولندية الكثير من المعلومات حول كيفية سير العملية والأوقات التى سيتم فيها تشغيل كل شيء.

في الوقت الحالي ليس هناك ما يضمن ما إذا كانت إصدارات الجيل التالي من Cyberpunk 2077 ستكون متاحة في عام 2021، أو ما إذا كان تاريخ الإصدار سيتأخر، ومع ذلك، عند توفر إصدارات الجيل التالي، سيتمكن اللاعبون من ترقية Cyberpunk 2077 من PS4 إلى PS5 ومن Xbox One إلى Xbox Series X.

متطلبات تشغيل الكمبيوتر:

أقل إعدادات للعبة Cyberpunk 2077:

نظام التشغيل: 64-bit Windows 7 أو 64-bit Windows 10

نسخة DirectX: إصدار DirectX 12

المعالج: Intel Cأوe i5-3570K أو AMD FX-8310

الرامات: 8 GB

كارت الشاشة: Nvidia GeFأوce GTX 780 3 GB أو AMD Radeon RX 470

الذاكرة: HDD (70 GB, SSD recommended)

الإعدادات الموصى بها للاستمتاع بـ Cyberpunk 2077:

نظام التشغيل: 64-bit Windows 10

نسخة DirectX: إصدار DirectX 12

المعالج: Intel Cأوe i7-4790 أو AMD Ryzen 3 3200G

الرامات: 12 GB

كارت الشاشة: Nvidia GeF أوce GTX 1060 6 GB أو AMD Radeon R9 Fury

المساحة الداخلية: SDD (70 GB)