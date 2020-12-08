شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه معيار WiFi 6 وما هى مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطورت تقنية الواى فاى بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث شمل هذا التطوير جوانب القوة والسرعة والأداء والاستقرار وحتى الأمان، وهو ما أدى فى النهاية إلى ظهور معيار واى فاى 6 الذى اتصف بمزايا وسرعة فائقة عن الإصدارات السابقة، حيث بدأت العديد من الأجهزة الداعمة له فى الظهور مؤخرا سواء من أجهزة الكمبيوتر العادية والمحمولة والهواتف الذكية والراوتر وغيرها.

- معيار WiFi 6

هو أحدث جيل من معايير الواى فاي، وقد صدر من قبل Wi-Fi Alliance الجمعية الرسمية والمسؤولة عن هذه التقنية وتطويراتها، ويمكن لهذا المعيار توفير سرعة نقل بيانات تصل إلى 40%، فيما تدعى إنتل أن هذا المعيار سيحسن متوسط ​​سرعة كل مستخدم "أربع مرات على الأقل" بغض النظر عن المكان الذى ستتواجد به.

- توافقه مع الإصدارات السابقة:

تتوافق أجهزة WiFi 6 مع الإصدارات والأجيال السابقة من Wi-Fi، حيث أن الأجهزة التى تدعم معيار WiFi 6 فهى تدعم أيضا معيار واى فاى 5 أو حتى 4، لكن ينبغى ملاحظة أنه ليس كل الأجهزة الموجودة حاليا فى الأسواق تدعم معيار Wi-Fi 6، فلا تزال الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة التى تدعم هذا المعيار نادرة إلى حد ما.