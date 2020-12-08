تكنولوجيا: رصد إصدار جديد من هواتف الألعاب Asus ROG برقاقة Snapdragon 888

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus لإطلاق إصدار جديد من هواتف الألعاب من سلسلة هواتف ROG، ولقد رصد الهاتف في Geekbench مؤخراً برقاقة معالج Snapdragon 888.
أكدت أحدث التسريبات على أن Asus تخطط لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف المخصصة للألعاب في وقت مبكر عن الموعد السنوي المعتاد بين شهري يونيو ويوليو.
ولقد رصد هاتف Asus ROG 5 في Geekbench بنموذج رقم I005DA، و I005DB، كما رصد الهاتف أيضاً في منصة HTML5 برقاقة معالج Snapdragon 888، أيضاً يظهر الهاتف برمز Lahaina.
وتشير التوقعات إلى أن شركة Asus تتخطى تسمية Asus ROG 4 في إصدارها القادم لتقدم الهاتف بعنوان Asus ROG 5، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 11، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار حتى الإعلان الرسمي المرتقب.
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