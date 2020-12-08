فيسبوك تأمل في إطلاق عملة Diem في عام 2021

دبي - يزن راشد - قالت شركة فيسبوك: يجب على المنظمين منحنا الثقة فيما يتعلق بطموحاتنا لإطلاق العملة المشفرة المسماة Diem مع المحفظة الرقمية المسماة Novi.

وقال (ديفيد ماركوس) David Marcus، رئيس قسم الخدمات المالية في شركة فيسبوك: إنه يأمل في إطلاق العملة المشفرة والمحفظة الرقمية في العام المقبل.

وأوضح ماركوس، ردًا على سؤال حول التغييرات الكبرى في الخدمات المالية في العام المقبل، أمله في الحصول على الموافقات التنظيمية لإطلاق Diem و Novi في عام 2021.

وعانت العملة المشفرة المدعومة من فيسبوك من التقلبات منذ الإعلان عنها في العام الماضي، حيث واجهت انتقادات كبيرة من المنظمين، مع إعادة تسمية العلامة التجارية.

وكان يطلق على العملة المشفرة في البداية اسم Libra، وجرى تصميمها بحيث تتم إدارتها من خلال اتحاد غير ربحي يتكون من عدة شركات يسمى Libra Association.

كما خططت فيسبوك لإطلاق المحفظة الرقمية المسماة Calibra، التي تسمح للمستخدمين بإرسال هذه العملة المشفرة لبعضهم بعضًا.

وكان من المفترض أن تكون عملة Libra مدعومة بسلة من العملات، لكن المنظمين أثاروا عددًا من المخاوف، مثل: تأثير Libra في الاستقرار المالي والقضايا المتعلقة بخصوصية البيانات وغسيل الأموال.

وقلص اتحاد Libra Association في شهر أبريل خططه، وقال: إنها العملة الرقمية ستكون مدعومة بعملة دولة واحدة فقط، بدلاً من سلة من العملات.

وغير الاتحاد في الأسبوع الماضي اسمه ليصبح Diem Association، فيما غيرت فيسبوك في وقت سابق من هذا العام اسم المحفظة الرقمية من Calibra إلى Novi.

وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز في الشهر الماضي أن العملة الرقمية Diem تستعد للإطلاق في وقت مبكر من شهر يناير.

وأفادت الصحيفة أن Diem Association ينتظر حاليًا الموافقة من هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية.

وتوصف Diem على أنها عملة مشفرة، إلا أنها ليست مثل بيتكوين، حيث هناك اتحاد يقف خلف Diem، وهو شيء تفتقده بيتكوين، كما أنها مدعومة بالعملة الورقية، بشكل مخالف لبيتكوين.

وناشد المسؤول التنفيذي في فيسبوك المنظمين لإعطاء فرصة لعملة Diem ومحفظة Novi، وقال: ما نطلبه هو منحنا الثقة.

وأوضح أن فيسبوك كان بإمكانها بناء العملة المشفرة بطريقة مغلقة وجعلها متاحة لمستخدمي واتساب ومسنجر فقط، لكنها بدلاً من ذلك دخلت في اتحاد مع الشركات الأخرى.

وتأتي الجهود لإطلاق Diem و Novi في وقت تستكشف فيه البنوك المركزية أيضًا عملاتها الرقمية الخاصة، وبدأت الصين بإجراء بعض التجارب الواقعية لليوان الرقمي.