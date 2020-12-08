جوجل تحسن دقة تتبع الموقع ضمن هواتف أندرويد

دبي - يزن راشد - من المفترض أن يصبح تتبع الموقع دقيقًا عبر العديد من هواتف أندرويد في العام المقبل، حيث كشفت شركة جوجل عن الخطوات التي اتخذتها لتحسين دقة التتبع عبر النظام العالمي لتحديد المواقع GPS في المناطق الحضرية.

وتدرك شركة جوجل أن الحصول على الموقع الدقيق لشخص ما ليس دقيقًا دائمًا، خاصة في المناطق الحضرية المكتظة، وذلك بفضل أخطاء تتبع الموقع.

وطرحت جوجل الإصدار 2 من تصحيحات النظام العالمي لتحديد المواقع GPS بمساعدة الخرائط الثلاثية الأبعاد لهاتفي Pixel 5 و Pixel 4a 5G، التي تتميز بتحسين الدقة في المناطق الحضرية بشكل كبير مقارنةً بما هو متاح حاليًا.

وترجع مشكلة تحديد الموقع لشخص ما في المنطقة الحضرية إلى كثافة المباني، وتوضح جوجل أن أنظمة GPS تعتمد على عملية خط البصر من الأقمار الصناعية.

وتصل معظم الإشارات إلى الأجهزة في المدن من خلال الانعكاسات، وذلك لأن المباني تحجب الإشارات المباشرة.

وقالت جوجل: تفترض شريحة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS أن الإشارة هي خط البصر، ويحصل الخطأ عند حساب طول المسار الزائد الذي تنتقل إليه الإشارات.

وتُدعم أحدث ميزة من جوجل بإشارات من النظام العالمي لتحديد المواقع GPS بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى للملاحة العالمية عبر الأقمار الصناعية GNSS.

وتتمثل واحدة من الفوائد الكبرى لهذه التحسينات في أن تطبيقات النقل التشاركي لن ترى مواقع غير دقيقة بعد الآن.

وقالت جوجل: الجانب الخطأ من الشارع ناتج عن إشارات GPS المنعكسة في المدن، وشرعنا في مشروع طموح للمساعدة في حل هذه المشكلة الكبيرة في النظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

وأضافت: يستخدم الحل الذي نقدمه تصحيحات بمساعدة الخرائط الثلاثية الأبعاد، ويمكن تنفيذه على نطاق واسع لأنه يشتمل على نماذج المباني الثلاثية الأبعاد والقياسات الأولية لنظام GPS والتعلم الآلي.

وانخفضت حوادث الجانب الخطأ من الشارع بنسبة 75 في المئة مع الإصدار 2 من تصحيحات النظام العالمي لتحديد المواقع GPS بمساعدة الخرائط الثلاثية الأبعاد.

بينما انخفضت حوادث الجانب الخطأ من الشارع بنسبة 50 في المئة مع الإصدار 1 من تصحيحات النظام العالمي لتحديد المواقع GPS بمساعدة الخرائط الثلاثية الأبعاد بالنسبة لهواتف أندرويد الأخرى.

وتخطط جوجل لجلب الإصدار 2 من تصحيحات النظام العالمي لتحديد المواقع GPS بمساعدة الخرائط الثلاثية الأبعاد إلى جميع الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 8 أو الإصدار الأحدث في عام 2021.

ويصل الإصدار 2 من تصحيحات النظام العالمي لتحديد المواقع GPS بمساعدة الخرائط الثلاثية الأبعاد بصفته تحديثًا لخدمات Google Play، التي تتوفر عبر جميع أجهزة أندرويد المزودة بخدمات GMS.