سامسونج لن تقدم شاحنًا مع Galaxy S21

دبي - يزن راشد - من الواضح أن شركة سامسونج لن تقدم شاحنًا مع تشكيلة Galaxy S21 في بعض المناطق عند إطلاقها في أوائل العام المقبل.

وتم رصد الدليل لأول مرة من خلال موقع Tecnoblog، الذي يشير إلى إيداع يكشف عن التغيير لدى هيئة الاتصالات البرازيلية ANATEL – المعادلة للجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة.

ووفقًا للوثائق، لن يتم بيع Galaxy S21 أو Galaxy S21 Plus أو Galaxy S21 Ultra في عام 2021 مع الشاحن، ويعني هذا أنه يجب على العملاء شراء الشاحن من سامسونج أو الحصول على الشاحن من إحدى الجهات الخارجية.

وترددت منذ شهر يوليو الشائعات حول التغيير الذي قد تتخذه شركة سامسونج، مع تقرير يدعي أنها تخطط لبيع هواتفها الذكية قريبًا دون شاحن في الصندوق.

وإذا كان هذا صحيحًا، فيمكن تفسيره على أنه نفاق من شركة سامسونج، التي سخرت سابقًا من آبل لاتخاذها خطوة مماثلة مع سلسلة iPhone 12.

ويبدو أن سامسونج قد حذفت منشوراتها ضمن فيسبوك التي سخرت من آبل بعد فترة وجيزة من طرح سلسلة iPhone 12، مما يضيف المزيد من التأكيدات.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها شركة سامسونج للموقف نفسه، حيث سخرت من آبل سابقًا بسبب تخليها عن منفذ سماعات الرأس، وفعلت الشيء نفسه مع Galaxy Note 10.

ومن الجدير بالذكر أنه تم رصد الإيداع الجديد في البرازيل، لذلك قد لا يكون صحيحًا في كل منطقة في جميع أنحاء العالم.

وقد توفر الشركة شاحنًا مجانيًا للعملاء الموجودين ضمن منطقة لا تبيع فيها سامسونج تشكيلة Galaxy S21 مع الشاحن، حيث وفّرت الشركة سماعات AKG مجانًا لمن طلبها عندما أطلقت Galaxy Note 20 دون سماعات AKG في الولايات المتحدة.

ويقال: إن سامسونج تستعد لعقد حدث Unpacked في أوائل شهر يناير، مما يعني أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى.

وكان هناك الكثير من الشائعات والتسريبات حول سلسلة Galaxy S21، مع تسريب الصور الحية الأولى لهاتفي ‏Galaxy S21 Plus‎‏ و ‏Galaxy S21 Ultra.

ومن المفارقات أن شركة آبل قد تضطر إلى تضمين الشاحن مع سلسلة iPhone 12 في البرازيل، حيث إنها مطالبة ببيع أجهزة آيفون الجديدة مع الشاحن، وذلك وفقًا لوكالة حماية المستهلك العامة في ولاية ساو باولو.