إل جي تطلق روبوتًا للتطهير لاحتواء كورونا

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس روبوتًا للتطهير يسمى LG Cloi DisinfectBot من أجل المساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا.

ومن المفترض أن تكشف الشركة عن الروبوت خلال معرض كوريا للإلكترونيات 2020 الذي ينعقد في الفترة الممتدة بين 9 و 12 ديسمبر 2020.

ويأتي LG Cloi DisinfectBot مع مصابيح الأشعة فوق البنفسجية UV-C على الجانبين الأيمن والأيسر.

وأوضحت إل جي إلكترونيكس أن الطول الموجي لانبعاثات الأشعة فوق البنفسجية UV-C يتراوح بين 100 و280 نانومتر، وهو فعّال في قتل الجراثيم.

وقالت الشركة: أثبت المعهد الوطني للأبحاث المسمى (مختبرات المطابقة الكورية)، فعالية مصباح الأشعة فوق البنفسجية UV-C الموجود ضمن الروبوت في قتل البكتيريا القولونية والمكورات العنقودية الذهبية بنسبة 99.9 في المئة داخل دائرة نصف قطرها متر.

ويبلغ ارتفاع الروبوت 160 سم، وهو مزوّد بتقنية القيادة الذاتية حتى يتمكّن من تجاوز العوائق، وأضافت إل جي إلكترونيكس أنه مصمم لتطهير الأشياء والمناطق التي يمكن الوصول إليها باليد.

وتقوم إل جي إلكترونيكس بنشر LG Cloi DisinfectBot في أماكن، مثل: الفنادق والمستشفيات والمدارس، حيث يوجد العديد من المساحات المنفصلة والمستقلة.

وقالت الشركة: إن الروبوتات تساعد في تخفيف أعباء العمل عن العاملين الصحيين في وقت أصبح فيه التطهير أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب جائحة كورونا.

وتقوم الشركة أيضًا بتطوير نسخة بديلة لرش المطهرات بدلاً من استخدام مصباح UV-C.

وقالت إل جي إلكترونيكس: إن هذا الإصدار سيكون أكثر ملاءمة للأماكن التي فيها المزيد من المناطق المفتوحة، مثل: المكاتب والمطاعم ومحطات النقل.

وقال (نوج كيو تشان) Nog Kyu-chan، المدير الإداري لأعمال الروبوتات بشركة إل جي إلكترونيكس: يمكن استخدام روبوت التعقيم في وقت تكون فيه إدارة النظافة مهمة كما هي في الوقت الحاضر.

وأضاف: نستمر في عرض المفاهيم المختلفة لروبوتات التعقيم العاملة بالطريقة المثلى اعتمادًا على طبيعة المساحة وحجمها، ونحاول ضمان أن يتمكن عملاؤنا من الاستمتاع بحياة أفضل بأمان.

وتشهد كوريا الجنوبية ارتفاعًا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا هذا الشهر، وبدأت العاصمة سيول بفرض حظر جديد للتجول الساعة 9 مساءً يطبّق على المطاعم والمقاهي.

وبدأت إل جي إلكترونيكس في الشهر الماضي تجاربها على خدمة التوصيل عبر الروبوتات ضمن الأماكن المغلقة.

ومن المفترض أن تسلِّم روبوتات LG Cloi ServeBot المنتجات من المتاجر الصغيرة التي تديرها سلسلة المتاجر المحلية GS25 إلى أي شخص داخل مقرّ الشركة في سيول المسمى LG Science Park.