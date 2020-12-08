تويتر تكشف عن أكثر المواضيع إثارة للنقاش في الـ 2020

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 03:21 مساءً - منذ 8 دقائق

كشفت المنصة الاجتماعية تويتر عن قائمة المواضيع الأكثر إثارة للنقاش بين المستخدمين في الـ 2020، حيث تصدّر وباء فيروس كورونا قائمة هذا العام المضطرب.

وأفادت تويتر أنّ وسم أو هاشتاغ “كوفيد-19” حل في المرتبة الأولى بعد ان تم استخدامه نحو 400 مليون مرة للتغريد، في حين جاء وسم “stay home” أي “لازم المنزل” في المرتبة الثالثة من حيث التغريدات.

أما الوسم الذي احتل المرتبة الثانية لعام 2020 فكان “حياة السود مهمة” الذي انتشر في العالم بعد وفاة جورج فلويد على يد شرطي في مينيابوليس الأميركية.

وقالت تويتر: “استمر الناس هذا العام باستخدام تويتر للدعوة بشكل علني الى التغيير السياسي ومطالبة قادة العالم بالمحاسبة… تم إرسال أكثر من 700 مليون تغريدة عام 2020 حول الانتخابات في جميع أنحاء العالم، وكان دونالد ترامب وجو بايدن وباراك أوباما وناريندرا مودي وكامالا هاريس من بين أكثر الشخصيات العالمية التي تم التغريد حولها”.

أما التغريدة الأكثر إعادة للتغريد لهذا العام، فكانت نبأ إعلان وفاة الممثل تشادويك بوسمان، نجم فيلم بلاك بانثر، حيث حصدت 7,5 ملايين علامة إعجاب، الأعلى على الاطلاق منذ انطلاق تويتر، إضافة الى إعادة تغريدها 2,1 مليون مرة.

والتغريدة الثانية هذا العام من حيث عدد علامات الإعجاب كانت للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حول وفاة نجم كرة السلة الاميركي كوبي براينت، وحصدت 3,9 مليون إعجاب.

ووفاة براينت جعلت فريقه السابق “لوس أنجلوس ليكرز” الأكثر تداولاً على تويتر، يليه فريقا مانشستر يونايتد وبرشلونة لكرة القدم، لكن أهم حدث رياضي على تويتر كان مباراة “السوبر بول” الأميركية.