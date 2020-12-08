استخدم ‏ Apple Music في أجهزة Google Assistant

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 03:21 مساءً - منذ 16 دقيقة

آخر تحديث: 8 - ديسمبر - 2020 2:42 مساءً

أعلنت شركة غوغل العملاقة عن خدمة مميزة طرحتها في بعض هواتفها، حيث أصبح بإمكان مالكي أجهزة (نست) Nest التابعة لها، ومكبرات الصوت، والشاشات الذكية الأخرى التي تستخدم مساعد جوجل الرقمي، استخدام اشتراك (آبل ميوزيك) Apple Music الخاص بهم عبر تلك الأجهزة للمرة الأولى.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: إن أجهزتها التي تدعم المساعد الرقمي Google Assistant، مثل: Nest Audio، و Nest Hub Max، و Nest Mini وغيرها، ستدعم خدمة Apple Music اعتبارًا من اليوم.

وستتيح هذه الخطوة، التي تصل قبل بداية العطلات مباشرةً، لمن لديهم اشتراك في Apple Music الاستماع إلى أكثر من 70 مليون أغنية، بالإضافة إلى الألبومات، وقوائم التشغيل التي تستضيفها الخدمة.

ولتفعيل خدمة Apple Music على الأجهزة، يتعين على المستخدمين ربط حساب Apple Music الخاص بهم بتطبيق Google Home الخاص بهم، ثم تعيين Apple Music بوصفها الخدمة الافتراضية لبث الموسيقى. وبعد التفعيل، سيتمكن المستخدمون من إجراء استعلامات المساعد العادية للوصول إلى الموسيقى الخاصة بهم.

ويشمل ذلك أيضًا القدرة على طلب تشغيل أغانٍ، وفنانين، وقوائم التشغيل التي أنشأها المستخدم، بالإضافة إلى تلك التي أنشأتها آبل نفسها والتي تلائم الأنواع والحالات المزاجية، والأنشطة. ومن الممكن أيضًا تشغيل الأغاني التي يحبها المستخدم وإضافتها إلى مكتبة Apple Music الخاصة به.

ويمتد الدعم أيضًا إلى ميزة التحكم في الغرف المتعددة في Google Home، التي تسمح بتشغيل الموسيقى على أجهزة متعددة في جميع أنحاء المنزل أو لنقلها من مكان إلى آخر.

يُشار إلى أن دعم Apple Music بدأ بالوصول إلى أجهزة Nest، ومكبرات الصوت، وشاشات العرض الذكية الأخرى المزودة بالمساعد الرقمي، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان. وهي تنضم إلى مجموعة متنوعة من خدمات الموسيقى الأخرى التي يمكن الوصول إليها من خلال مكبرات الصوت في جوجل، ويشمل ذلك: Spotify، و Deezer، و Pandora، و TuneIn، و YouTube Music.

وتأتي إضافة Apple Music إلى منظومة جوجل بعد فترة طويلة من خطوة مماثلة من قبل شركة أمازون، والتي أدرجتها في أجهزة مكبرات الصوت (إيكو) Echo منذ سنوات.