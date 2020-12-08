تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتف Mi 11 بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة Mi 11 في الربع الأول من عام 2021، واليوم توضح أحدث التسريبات تقنية الشحن المقدمة في هذا الإصدار، حيث تدعم شاومي الهاتف بتقنية الشحن السريع بقدرة 55W.
إعتمدت شاومي هاتف Mi 11 في وكالة 3C الصينية مؤخراً بنموذج رقم M2011K2C، كما كشفت تسريبات قاعدة البيانات عن شاحن يحمل نموذج رقم MDY-12-EQ مع سرعة شحن تصل إلى 55W والذي ينطلق لدعم هاتف Mi 11.
ولقد أشارت بعض التسريبات الأخرى إلى أن شاومي قد تتجه للإعلان عن سلسلة Mi 11 قبل نهاية هذا العام، أي على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن الإصدارات الجديدة يُكشف عنها رسمياً في شهر يناير من العام المقبل.
من جانب أخر أكدت شاومي على أن هاتف Mi 11 Pro سيكون له الريادة في الوصول إلى الأسواق بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 888، كما يأتي هذا الإصدار بمعدل تحديث 120Hz، وجودة عرض QHD Plus.
كما كشفت التسريبات التي جاءت من 3C عن دعم هاتف Mi 11 لقدرة بطارية 4780 mAh، لذا نترقب توضيح شاومي مزيد من التفاصيل حول مواصفات سلسلة Mi 11 وموعد الإعلان الرسمي.
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