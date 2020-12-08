شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المركبة "دراجون" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن نجاح عملية التحام مركبة الشحن الفضائية "دراجون"، التابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، بالمحطة الفضائية الدولية، وكانت مركبة الشحن الفضائية "دراجون" قد أطلقت أول أمس الأحد، 8 ديسمبر، من مطار "كيب كنافيرال" الفضائى، بعد تأجيل موعد الإطلاق يوما كاملا بسبب سوء الأحوال الجوية، وقد حملت المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية حمولة تزن 3 أطنان، بما فى ذلك وحدة خارجية خاصة جديدة للمحطة.

والتحمت المركبة بالمحطة الفضائية الدولية فى الساعة 13:40 بتوقيت الساحل الشرقى للولايات المتحدة الأمريكية (21:40 بتوقيت موسكو)، حيث يشير موقع "سبيس فلايت ناو" Space Flight Now، إلى أنه قد تم تشغيل محركات القطاع الروسى فى المحطة للتحكم بارتفاعها لحظة التحام المركبة.

وبعد الانتهاء من عملية الالتحام، بدأت عملية معادلة الضغط فى وحدة البوابة، حيث يتمكن طاقم المحطة فتح المركبة فقط بعد انتهاء هذه العملية. ومن المحتمل أن تبدأ عملية نقل البضائع اليوم الثلاثاء.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك هى أول رحلة لمركبة الشحن الفضائية المحدّثة "دراجون"، والتى تختلف عن سابقتها فى قدرتها على الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية تلقائيا، دون الحاجة لاستخدام أذرع التحكم الميكانيكية "كانادارم 2" Canadarm.

كذلك من الجدير بالذكر أنها أيضا المرة الأولى التى تلتقى فيها مركبتا "دراجون" فى المدار، فإلى جانب مركبة الشحن الفضائية "دراجون" التحمت المركبة المأهولة "دراجون" بالمحطة الفضائية الدولية مع طاقم فى نوفمبر المنصرم.

ومن المقرر أن تبقى مركبة الشحن ملتحمة بالمحطة الفضائية الدولية مدة شهر تقريبا، تنفصل بعدها وتعود إلى الأرض مع المواد المستهلكة ونتائج التجارب العملية التى أجريت فى المحطة.