شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرائق غابات كاليفورنيا عام 2018 كلفت الولايات المتحدة 148.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن حرائق الغابات التى اجتاحت ولاية كاليفورنيا فى عام 2018 كلفت الولايات المتحدة 148.5 مليار دولار (110 مليارات جنيه إسترليني) من الأضرار، وحسب خبراء من الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أثرت الحرائق بنسبة 0.7 فى المئة على الناتج المحلى الإجمالى السنوى للبلاد - مع خسارة 45.9 مليار دولار خارج كاليفورنيا.

وهذه الآثار الجانبية التى تم التغاضى عنها إلى حد كبير كانت ناجمة عن الاضطراب الذى أحدثته الحرائق فى سلاسل التوريد التى تدخل وتخرج من الولاية.

وشهدت كاليفورنيا حرائق غير مسبوقة فى عام 2018 - حيث اندلع أكثر من 8500 حريق منفصل عبر الغابات والممتلكات.

وارتفعت حدة حرائق الغابات فى غرب الولايات المتحدة فى العقود القليلة الماضية بسبب تغير المناخ، والاستيطان فى المناطق المعرضة، والتغيرات فى إدارة الأراضى والحرائق.

وقال الفريق إن النتائج قد تساعد فى توجيه صنع السياسات المستقبلية حول إدارات الغابات والأراضى وخبراء إخماد الحرائق والتنمية البشرية.

على سبيل المثال، قد تركز جهود الوقاية من الحرائق بشكل أفضل على المناطق عكس اتجاه الريح من المراكز السكانية الرئيسية والبنية التحتية الرئيسية لتقليل التكاليف، كما قال الفريق.

وقال مؤلف الورقة وخبير الاقتصاد البيئى، دابو جوان، من جامعة كوليدج لندن: "إن التأثيرات الأوسع لحرائق الغابات التى يتسبب فيها المناخ ليست فقط أكبر مما قدرت الدراسات السابقة، ولكنها أيضًا منتشرة على نطاق أوسع".

وأوضح جوان أن هذه التأثيرات تشمل "تأثيرات متتالية كبيرة عبر سلاسل التوريد إلى خارج الدولة"، وأكد: "بينما دمرت حرائق الغابات الأكثر فتكًا العديد من المنازل والبنية التحتية المادية الأخرى، تسبب تلوث الهواء فى عبء كبير على صحة الناس".

وبالتالى، انخفضت الإنتاجية بسبب المرض فى كاليفورنيا، وتسبب التباطؤ فى الإنتاج فى آثار متتالية على سلاسل التوريد الاقتصادى داخل كاليفورنيا بالإضافة إلى 49 ولاية أخرى وعلى الصعيد الدولي.

وأضاف جوان: "لقد تمكنا من رسم صورة أكثر شمولاً عن الخسائر الاقتصادية بسبب حرائق الغابات، لكن لا يمكننا قياس الصدمات النفسية والتأثيرات الاجتماعية الأخرى للناس - وأنا متأكد من أن هذا أكثر عمقًا من التكلفة الاقتصادية."

فى دراستهم، جمع البروفيسور جوان وزملاؤه بين النماذج الاقتصادية والوبائية والفيزيائية لفهم التأثيرات الإجمالية للحرائق بشكل أفضل.

كشفت صور الأقمار الصناعية أن آثار الدخان غطت مناطق واسعة من كاليفورنيا، مما خلق ظروف تنفس خطرة للمجتمعات التى تقع على بعد مئات الأميال من الحرائق.

كما عملت الكوارث على تعطيل نقل الطاقة ونقل البضائع وخطوط الأنابيب والقطاعات الأخرى التى تعتمد على البنية التحتية.

وخلص الفريق إلى أن الخسائر الرأسمالية والتكاليف الصحية داخل كاليفورنيا بلغت إجمالى 59.9 مليار دولار (45.1 مليار جنيه إسترليني) - بينما تسبب الاضطراب الاقتصادى فى 80 قطاعًا مختلفًا فى خسائر بلغت حوالى 42.7 مليار دولار (32.2 مليار دولار).

وأشار الباحثون إلى أن غالبية هذه الآثار شعرت بها الصناعات والمواقع البعيدة عن الحرائق - مع ما يقرب من ثلث إجمالى الخسائر خارج الولاية.

داخل كاليفورنيا، تمثل الخسائر الرأسمالية المباشرة 27 فى المئة من الأضرار، بينما تمثل التكاليف الصحية والتكاليف الاقتصادية غير المباشرة 31.5 فى المئة و41.5 فى المئة على التوالي.

قال الباحثون إن صناعة الخدمات فى كاليفورنيا عانت من أكبر الخسائر بشكل عام - حيث تمثل 45.1 فى المئة من الخسائر غير المباشرة داخل الولاية.

قال مؤلف البحث وعالم نظام الأرض ستيف ديفيس: "عندما تقوم شركات التأمين وصانعو السياسات وحتى وسائل الإعلام بتقييم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات فى كاليفورنيا، فإنهم يركزون على الخسائر فى الأرواح والتدمير المباشر للبنية التحتية المادية".