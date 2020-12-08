شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل Stadia تصل 8 بلدان أوروبية جديدة تزامنا مع طرح Cyberpunk 2077 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت شركة جوجل بإتاحة خدمة بث الألعاب التابعة لها Stadia فى ثمانى دول أوروبية أخرى، حيث سيتمكن سكان النمسا، وجمهورية التشيك، والمجر، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسويسرا من البدء فى استخدام خدمة بث الألعاب خلال اليوم التالى أو نحو ذلك، حيث تبدأ خدمة جوجل فى الوصول، تزامنا مع اقتراب إطلاق لعبة Cyberpunk 2077 المنتظرة.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فبذلك يصل عدد البلدان التى تتوفر فيها Stadia من جوجل إلى 22 دولة، وطالما أن لديك عنوان Gmail واتصال إنترنت لائق بدرجة كافية، فستتمكن من لعب Destiny 2 أو Super Bomberman R Online مجانًا عبر عدد من الأجهزة.

كما يحصل الأعضاء الجدد على شهر مجانى من Stadia Pro، والذى يتضمن عددًا من الألعاب الإضافية، فيما يكلف استمرار الاشتراك والحفاظ على الوصول إلى الألعاب 9.99 يورو شهريًا فى تلك البلدان، وخلاف ذلك، يتعين على المستخدمين شراء الألعاب بشكل فردي.

وتضم واجهة متجر Stadia أمثال Assassin's Creed Valhalla وMarvel’s Avengers وCyberpunk 2077، والتى سيتم إصدارها يوم الخميس.

ومن المهم أن تتوسع خدمات بث الألعاب لتشمل المزيد من الأسواق مع احتدام المنافسة بينها، حيث نجد أن منصة GeForce Now من Nvidia متاحة أيضًا فى جميع أنحاء أوروبا، وباستثناء رومانيا، تتوفر خدمة xCloud من Microsoft فى جميع البلدان المذكورة أعلاه أيضًا، وفى غضون ذلك، يتوفر موقع Amazon's Luna فى مرحلة تجريبية ومتوفر فقط فى الولايات المتحدة فى الوقت الحالي.