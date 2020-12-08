تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن الملامح الأولى لتصميم جهاز الحاسب Nokia Purebook

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت التسريبات السابقة إلى خطط HMD لإطلاق أول أجهزة الحاسب المحمول من علامة نوكيا التجارية، واليوم يؤكد الإعلان التشويقي على خطط الشركة لإطلاق جهاز Nokia Purebook قريباً في السوق الهندي.

يكشف الإعلان التشويقي عن الملامح الأولى لتصميم جهاز Nokia Purebook المرتقب، حيث يظهر الجزء الأمامي للجهاز باللون الأبيض من الجزء العلوي، والأسود من الجزء السفلي مع تصميم نهائي منحني.

ولقد أشار إعلان تشويقي أخر إلى أن جهاز Nokia Purebook سيأتي بتصميم خفيف ونحيف، كما يدعم آداء قوي مع تجربة مميزة وغامرة للمستخدمين.

أيضاً أكد الإعلان التشويقي على خطط الشركة للإعلان عن جهاز Nokia Purebook قريباً، إلا أن الإعلان لم يحدد موعد لعقد الحدث، أو أي من التفاصيل الأخرى حول مواصفات هذا الإصدار.

يذكر أن أجهزة الحاسب المحمول التي أعتمدت في BIS من علامة نوكيا التجارية يصل عددها إلى 9 من الأجهزة، حيث رصدت أرقام بعض النماذج وهي NKi510UL85S، وNKi310UL82S، على أن تأتي هذه الأجهزة برقاقات إنتل i3، وi5، ومن المتوقع إطلاق الأجهزة لاحقاً هذا الشهر.

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