فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 8, 2020 43 #اشاعة سلسلة هواتف #GalaxyS21 قادمة بلا شاحن متضمن في العلبة ❗ حسب موقع tecnoblog فسلسلة هواتف Galaxy S21 لن تتضمن شاحن في العلبة بل عليك شرائها بشكل منفصل بناء على تعديل قامت به سامسونج لمعلومات أجهزهتها القادمة لدى هيئة الإتصالات البرازيلية.

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