تسريب أول صورة حية لهاتفي ‏S21+‎‏ و ‏S21 Ultra‏ من سامسونج

دبي - يزن راشد - سُرِّبت صور حية واضحة لهاتفي (جالاكسي إس21 ألترا) Galaxy S21 Ultra، و(جالاكسي إس21 بلس) Galaxy S21 Plus المرتقبين من شركة سامسونج ، مما يعطي لمحة عن الأجهزة لأول مرة، ثم إنها تؤكد بعض التسريبات السابقة عن الكاميرات.

وبعد رؤية العديد من الصور المرسومة حاسوبيًا للهاتفين، والتي سُرِّبت على مدار الشهر الماضي، فإن هذه هي المرة الأولى التي تُنشر فيها صورة حية لهاتفي Galaxy S21 Ultra، و Galaxy S21 Plus تُبرز الكاميرات الخلفية.

وبالنظر إلى أن شركة سامسونج تستعد للكشف عن سلسلة Galaxy S21 في أوائل عام 2021، فمن المُستغرب أنه لم تُسرَّب حتى الآن أي صور حية لأي من الهواتف الثلاثة المرتقبة مع نهاية عام 2020.

وفي حال كانت الصورة الحية المسربة صحيحة، فإن هاتف Galaxy S21 Ultra سيقدم أربع كاميرات خلفية، بالإضافة إلى نظام للضبط التلقائي للصورة. وكما أوضحت الشائعات بالفعل، يبدو أن سامسونج مستعدة للالتزام بمستشعر 108 ميجابكسل الرئيسي، و12 ميجابكسل للكاميرا الثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، وهناك أيضًا عدستان للتكبير بدقة 10 ميجابكسل، وتأتي إحداهما بمعدل للتقريب البصري قدره 10x، والأخرى بمعدل 3x.

وتُظهر الصورة المسربة أيضًا كاميرات هاتف Galaxy S21 Plus، التي تأتي في نظام أصغر حجمًا وأكثر تناسقًا مقارنةً بنظام هاتف Galaxy S21 Ultra.

وفي الفيديو، ذُكر أن الهاتف المرتقب من سامسونج سيقدم كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 64 ميجابكسل لتصوير العمق. وفقًا لموقع Sakitech، الذي نشر الفيديو، فإن Galaxy S21 القياسي سيقدم الكاميرات الخلفية ذاتها لهاتف Galaxy S21 Plus.

يُشار إلى أن شركة سامسونج تعمل أيضًا على تطوير حساس التصوير للهواتف الذكية بدقة هائلة، وذلك وفق ما نشر حساب التسريبات الشهير Ice Universe عبر موقع تويتر.