إل جي تكشف عن أبواب آلية مصنوعة من شاشات ‏OLED‏ الشفافة

دبي - يزن راشد - وقّعت شركة إل جي مذكرة للتفاهم مع ‏ASSA ABLOY Entrance، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال الأبواب الآلية ‏المخصصة للمنشآت الصناعية، والمساكن، وذلك بهدف تطوير أبواب آلية شفافة تدعم تقنية ‏OLED‏.‏

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية في بيان: إنها تعتزم الكشف عن أول باب آلي شفاف يدعم تقنية ‏OLED‏ المعروفة للشاشات خلال الأسبوع الحالي، مع وضع التطبيقات التجارية في الاعتبار.‏

وأوضحت إل جي أن المنتج الجديد يجمع بين لافتات ‏OLED‏ الشفافة من إل جي، ومنصة إدارة المحتوى المستندة إلى برنامج ‏SuperSign، في الأبواب الزجاجية الآلية المنزلقة التي تصنعها الشركة السويديةASSA ABLOY Entrance Systems ‎‏.‏

وقالت إل جي: إن باب OLED الآلي الشفاف سيوفر فرصًا جديدة لتحية العملاء من خلال كتابة عبارات الترحيب، والتواصل مع الموظفين، وتقديم ‏محتوى إعلاني وتسويقي للمستهلكين‎.‎

وبفضل تقنية‎ WRGB ‎من إل جي، قالت الشركة: إن وحدات البكسل بتقنية OLED الذاتية الإضاءة تعيد إنتاج ألوان دقيقة مع سطوع استثنائي وتباين عالٍ. كما أن تقنية‎ OLED ‎الشفافة من الشركة الكورية قابلة للتوسيع، ويمكن تخصيصها بسهولة لمجموعة متنوعة من ‏الأبواب والمداخل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن شفافيتها تعني أنه يمكن رؤية الأشياء الموجودة خلف الشاشة بسهولة، مما يتيح ‏للمنتج التناسق مع محيطه، مع توفير معلومات مفيدة في الوقت نفسه. وبفضل التصميم القوي الذي يتميز بالزجاج المقوّى، فإن المنتج يوفر متانة ممتازة وأمانًا محسّنًا عندما يقترن بأبواب منزلقة آلية من شركة ASSA ABLOY Entrance Systems.

يُشار إلى أن شركة إل جي كانت قد كشفت النقاب عن مجموعة من اللافتات الشفافة في وقت مبكر من العام الماضي. والآن أصبحت تلك اللافتات تُرى في العالم الحقيقي. وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، أعلنت الشركة أن شاشاتها أصبحت تُستخدم في نوافذ عربات مترو الأنفاق في بكين وشنجن في الصين، وأفاد موقع OLED-Info أن أجهزة التلفزة OLED الشفافة من شركتي باناسونيك وشاومي تستخدم شاشات إل جي.