تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات ومميزات هاتف Find X3 Pro القادم من Oppo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Evan Blass عن تفاصيل مواصفات هاتف Find X3 Pro المرتقب من Oppo وهو أحد الإصدارات المميزة التي تنطلق العام المقبل برقاقة معالج Snapdragon 888.

تعد شركة Oppo واحدة من أهم الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم الآن، وتستعد الشركة العام المقبل لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية المميزة بعنوان Find X3 Pro.

ولقد جاءت تسريبات عبر Evan Blass مؤخراً لتوضح تفاصيل مواصفات هاتف Oppo Find X3 Pro حيث يأتي الهاتف العام المقبل برقاقة معالج Snapdragon 888، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G.

أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Oppo Find X3 Pro بحجم 6.7 إنش، كما يتميز الهاتف بجودة عرض Quad-HD Plus، أو بدقة 3216 في 1440 بيكسل، أيضاً ينطلق هاتف Oppo بمعدل تحديث ديناميكي يتيح دعم الشاشة لمعدل تحديث يبدأ من Hz10 وصولاً إلى معدل 120Hz.

كما يدعم هاتف Oppo Find X3 Pro ألوان 10 بت، مع تدرج لوني يصل إلى 1.07 مليار لون، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65W، كما يدعم الهاتف قدرة بطارية 4500 mAh، مع دعم الشحن اللاسلكي VOOC Air بقدرة 30W.

أيضاً أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Oppo Find X3 Pro يدعم تقنية NFC على أن يتم دعم الهوائيات بشكل مزدوج في إطار الهاتف، حيث يمكن أن يتم تأكيد عمليات الدفع بتوجيه الهاتف إلى أسفل.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Oppo Find X3 Pro يأتي بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع اثنان من مستشعرات Sony IMX766 بدقة 50 ميجا بيكسل حيث يأتي أحدهم كمستشعر رئيسي بينما يأتي الأخر بزوايا عرض واسعة، كما تضم إعدادات الكاميرة مستشعر telephoto بدقة 13 ميجا بيكسل لتكبير بصري حتى مرتين، ومستشعر macro أخير بدقة 3 ميجا بيكسل.

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