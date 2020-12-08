شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذر مستخدمى Gmail وDrive وPhotos من إمكانية حذف المحتوى الخاص بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تستخدم جى ميل أو جوجل درايف أو صور جوجل، فقد يتم حذف المحتوى الخاص بك قريبًا، إذ حذرت جوجل المستخدمين من إمكانية حذف المحتوى الخاص بهم إذا لم يتبعوا أحدث القواعد، وقالت جوجل برسالتها الإلكترونية: "نكتب إليك لإعلامك بأننا أعلنا مؤخرًا عن سياسات تخزين جديدة لحسابات جوجل باستخدام جى ميل وجوجل درايف، بما فى ذلك مستندات جوجل Google Docs وSheets وSlides والرسومات والنماذج وملفات Jamboard أو صور جوجل التى تجعلنا متوافقين مع ممارسات الصناعة ".

أوضحت جوجل أن الحسابات ستكون فى خطر فقط إذا لم تكن قيد الاستخدام لمدة عامين، أو إذا تجاوزت حد التخزين لمدة عامين.

وأضافت جوجل: "إذا كنت غير نشط لمدة عامين (24 شهرًا) على جى ميل أو درايف أو الصور، فقد نحذف المحتوى فى المنتج (المنتجات) الذى تكون غير نشط بها، وإذا تجاوزت حد السعة التخزينية لمدة عامين ، فقد نحذف المحتوى الخاص بك عبر جى ميل و درايف والصور ".

وتقول جوجل إنها سترسل لك تحذيرات متعددة قبل حذف المحتوى الخاص بك، وإذا تمت إزالة المحتوى الخاص بك ، فلن يكون حتى يونيو 2023 ، وفقًا لـ جوجل.

أخيرًا، إذا كنت عضوًا فى جوجل Oneوداخل حصتك التخزينية، فلن تتأثر بالسياسة الجديدة، إذ تأتى حسابات جوجل مع 15 جيجابايت من السعة التخزينية المجانية عبر جى ميل و درايف والصور.

وأكدت جوجل: "يبدأ كل حساب جوجل بـ 15 جيجابايت من السعة التخزينية المجانية التى تتم مشاركتها عبر جوجل درايف وجى ميل وصور جوجل، وعند الترقية إلى جوجلOne ، تزداد سعة التخزين الإجمالية لديك إلى 100 جيجابايت أو أكثر حسب الخطة التى تختارها، وتتلقى أيضًا مزايا إضافية للأعضاء وإمكانية الوصول إلى الدعم من خبراء جوجل، وكل ذلك يمكنك مشاركته مع عائلتك".