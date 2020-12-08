شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور جهاز ماك بوك جديد باللون الأسود غير اللامع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركة أبل ألوان محددة من أجهزة ماك بوك، وإذا تساءلت يومًا عن سبب عدم اختيار الشركة تصنيع ماك بوك باللون الأسود، فيبدو أن الشركة الأمريكية تفكر بالفعل فى الأمر، إذ كشفت براءة الاختراع التى رصدها موقع Patently Apple وقدمت إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكى (USPTO) أن أبل تطور جهاز ماك بوك باللون الأسود غير لامع.

وتحمل براءة الاختراع اسم "الجزء المؤكسد ذو المظهر الأسود غير اللامع"، والتى تقول بأن الأجهزة الإلكترونية المحمولة تشتمل على طبقة مؤكسدة يمكن صبغها بألوان مختلفة من أجل تعزيز جاذبيتها الجمالية للمستهلكين، ومع ذلك، يصعب تحقيق ألوان معينة أكثر من غيرها، فعلى وجه الخصوص، فشلت محاولات مصنعى الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية للوصول إلى لون أسود حقيقى، فلم تحقق أفضل المحاولات سوى لون رمادى غامق.

وتمضى شركة أبل فى وصف العملية بمزيد من التفصيل قليلاً وتقول: "إن مجرد ترسيب جزيئات الصبغة داخل مسام الطبقة المؤكسدة لا يكفى لإضفاء لون أسود حقيقى، ويتمثل جزء من التحدى المتمثل فى تحقيق لون أسود حقيقى فى أن سطح هذه العبوات يتميز بشكل عام بطلاء شديد اللمعان".

وعلى الرغم من أنه لا يُفترض أن يكون طلب براءة الاختراع مؤشرًا واضحًا على ما إذا كانت شركة أبل تخطط لإطلاق طراز MacBook أسود غير لامع فى المستقبل، إلا أنه يعطى نظرة خاطفة على الكيفية التى تنوى الشركة القيام بها فى حال قررت ذلك.