شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يحذر المستخدمين من كتابة تعليقات مسيئة على الفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تكون التعليقات على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعى مثل يوتيوب أحيانًا بغيضة جدًا، ولمواجهة ذلك طرحت جوجل ميزة جديدة على موقع يوتيوب لمكافحة التعليقات المسيئة، إذ نشرت الشركة منشورا عبر مدونتها الأسبوع الماضى توضح بالتفصيل الميزة الجديدة، التى ستخبر المستخدمين أن يكونوا أكثر تهذيبا عند كتابة تعليقًا على أى مقطع فيديو.

وقالت جوجل فى منشورها: "لتشجيع المحادثات اللائقة على يوتيوب، نحن بصدد إطلاق ميزة جديدة ستحذر المستخدمين عندما يكون تعليقهم مسيئًا للآخرين، مما يمنحهم خيار التفكير قبل النشر".

ووفقا لموقع Gadgetsnow، سيظهر تحذير منبثق عند اكتشاف محتوى بغيض أو سلبى داخل أحد التعليقات، والفكرة هى تذكير المستخدمين بالحفاظ على التعليقات اللائقة.

وستتوفر الميزة اعتبارًا من الآن على أجهزة أندرويد فقط مع عدم وجود أى معلومات عن موعد وصولها إلى باقى أنظمة التشغيل، وتجدر الإشارة إلى أن النافذة المنبثقة لن تمنع المستخدمين حقًا من نشر تعليقات بغيضة ولكنها قد تمنحهم فكرة عما إذا كان ينبغى عليهم نشرها أم لا، إذ قالت جوجل إن التعليقات تلعب دورًا رئيسيًا فى مساعدة المبدعين على التواصل مع مجتمعهم، وقد تلقت تعليقات من المبدعين حول المشكلات المتعلقة بجودة التعليقات.

وأضافت الشركة فى المدونة: "لقد ركزنا على تحسين التعليقات بهدف زيادة المحادثات الصحية على يوتيوب".

وكشفت شركة التكنولوجيا العملاقة أيضًا أنها استثمرت فى تقنية تساعد أنظمتها على اكتشاف وإزالة التعليقات البغيضة بشكل أفضل من خلال مراعاة موضوع الفيديو وسياق التعليق، ومنذ أوائل عام 2019، وزادت جوجل عدد عمليات إزالة التعليقات اليومية على كلام الكراهية بمقدار 46 مرة.

وأوضحت جوجل أنه فى الربع الأخير، تم إنهاء أكثر من 1.8 مليون قناة بسبب انتهاك سياساتنا، وكان أكثر من 54000 حالة إنهاء بسبب الكلام الذى يحض على الكراهية".