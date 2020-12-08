شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 14.2 الجديد يتسبب فى حدوث مشكلات خطيرة.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تواجه مشكلات فى استنزاف البطارية مع جهاز أيفون الخاص بك منذ آخر تحديث لجهازك، فأنت لست وحدك، فوفقًا لتقرير صادر عن MacRumors، كان العديد من مستخدمى أيفون يشكون فى كل من منتديات Apple Developer وكذلك على Reddit من أنه منذ قيامهم بتحديث أجهزة أيفون الخاصة بهم إلى iOS 14.2، فقد واجهوا مشكلات شديدة فى استنزاف البطارية.

ووفقًا للتقرير، أبرز المستخدمون أن المشاكل تتضمن انخفاض بنسبة 50 ٪ فى البطارية خلال 30 دقيقة فقط، بالإضافة إلى وقت شحن أطول، وعلاوة على ذلك، تم ذكر أن هناك زيادة مفاجئة فى عمر البطارية بعد إعادة تشغيل أجهزتهم.

ويبدو أن هواتف أيفون القديمة مثل أيفون XS و أيفون 7 و أيفون 6S والجيل الأول من أيفون SE هى النماذج المتأثرة، حتى أجهزة الأيباد يبدو أنها تتعرض لنفس المشكلة، وحتى الآن، لم تعترف أبل بأى مشكلة من هذا القبيل، ولكن إذا كان التحديث هو سبب المشكلة، فمن المتوقع قريبًا طرح تحديث لإصلاحه.

جدير بالذكر تم طرح iOS 14.2 فى نوفمبر، إلى جانب iPadOS 14.2، ويأتى كل من iOS 14.2 و iPadOS 14.2 مع دعم لأكثر من 100 رمز تعبيرى جديد تشمل الحيوانات والطعام والوجوه والأشياء المنزلية وغيرها، إلى جانب ثمانى خلفيات جديدة متوافقة مع الوضع الفاتح والوضع المظلم للجهاز.