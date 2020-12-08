شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إدراج كريستيانو رونالدو فى لعبة Garena Free Fire المنافسة لـ PUBG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد كريستيانو رونالدو أحد أشهر لاعبى كرة القدم فى هذا الجيل، وبفضل شهرته الواسعة من المنتظر أن يتم إدراجه كشخصية فى لعبة الباتل رويال Garena Free Fire، عند توقيع نجم ريال مدريد السابق، والذى يلعب حاليًا مع يوفنتوس، كسفير عالمى للعلامة التجارية للعبة باتل رويال.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، تم تصميم شخصية رونالدو باللعبة وتسميتها بـ "Chrono"، ولا تعد إضافة رونالدو إلى اللعبة مجرد تحديث بسيط، فوفقًا لـ Garena، ستؤثر أيضًا على عالم اللعبة وتغييره كجزء من عملية Chrono، إذ أن عملية Chrono هى الطريقة التى يمكن بها تلخيص الميزات الجديدة وعناصر اللعبة، وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول شخصية اللعبة من خلال موقع Chrono المخصص.





وقال كريستيانو رونالدو، عن الشراكة مع Garena Free Fire: "إنه شعور رائع ليس فقط وجود شخصية فى Free Fire تم تصميمها من أجلى، ولكن أيضًا تغيير الكون بأكمله داخل اللعبة معها، وقد عمل فريق Garena فى اللعبة على العديد من الميزات والعناصر الجديدة لعملية Chrono، وآمل أن يكون لاعبو Free Fire فى جميع أنحاء العالم متحمسين تمامًا مثلي"، ومن المقرر إطلاق عملية كرونو فى 19 ديسمبر 2020.