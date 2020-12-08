شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خليك فى أمان .. 5 إعدادات لموبايلك الأيفون تأمن جهازك بشكل أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشتهر أبل بأعلى مستويات الأمان - ولكن هناك طرقًا يمكنك من خلالها تأمين أجهزتك بشكل أكبر وذلك لحماية نفسك من تلصص الآخرين على معلوماتك وحياتك الشخصية، وفيما يلى خمس نصائح لحماية جهاز أيفون الخاص بك من أعين المتطفلين، كما رصدها موقع صحيفة The Sun البريطانية:

- قفل الشاشة بشكل أسرع:

يتم قفل هاتفك تلقائيًا عندما لا تستخدمه لفترة من الوقت، ويمكنك اختيار أن تظهر شاشة القفل الخاصة بك فى أى وقت بين 30 ثانية إلى عدم تشغيلها مطلقًا، لكن لا يُنصح بعدم وجود شاشة قفل تلقائية إذا كنت قلقًا بشأن استخدام الأشخاص لجهازك.

وللتغيير إلى أقصر إعداد، انتقل إلى الإعدادات ثم اضغط فوق "العرض والسطوع" ثم انقر فوق "القفل التلقائي" لرؤية جميع الخيارات.

- إيقاف معاينات الإخطار:

إذا كنت قلقًا بشأن قيام شخص ما بقراءة رسالة على شاشة قفل هاتفك، فيمكنك ببساطة إيقاف تشغيل ميزة المعاينة، وهذا يعنى أنك ستتمكن من رؤية أن لديك إشعارات من التطبيقات ولكن المحتويات الفعلية للرسائل لن تكون مرئية حتى تفتح هاتف أيفون الخاص بك باستخدام رمز المرور الخاص بك.

ابحث عن "الإشعارات" فى الإعدادات الخاصة بك، ثم انقر فوق "إظهار المعاينات" ثم "عند إلغاء التأمين".

- اعتمد على كلمة سر قوية:

قد يبدو هذا واضحًا ولكن عليك عدم اختيار الكلمات والحروف السهلة مثل "1234" ككلمة سر، بل عليك أن تجعل الأمر أكثر صعوبة على الهاكرز عن طريق اختيار كلمة سر أطول أو رمز أبجدى رقمى مخصص، وللاطلاع على خياراتك، انتقل إلى الإعدادات ثم اضغط فوق "معرف الوجه ورمز المرور" (قد يظهر Touch ID إذا كان لديك جهاز أيفون أقدم).ثم اضغط فوق "خيارات رمز المرور" بعد إدخال رمز المرور الحالي.

- لا تتهاون فى التحديثات:

لا تنس تحديث جهاز أيفون الخاص بك عندما يتوفر تحديث برنامج جديد، فغالبًا ما تأتى التحديثات مصحوبة بتصحيحات أمان تجعلك أقل عرضة للاختراق أو أى مشكلات أخرى.

- التحكم فى الوصول :

عندما يكون هاتف أيفون مغلقًا، لا يزال بإمكانك الوصول إلى الكثير من الميزات، لديك خيار إيقاف الوصول المقفل لما يلي:

عرض اليوم

مركز إعلام

مركز التحكم

الرد برسالة

التحكم بالمنزل

محفظة نقود

عودة المكالمة الفائتة

ملحقات USB

ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات ثم الضغط فوق "معرف الوجه ورمز المرور"، وأدخل كلمة السر الخاصة بك ثم قم بالتمرير لأسفل لإيقاف تشغيل الخيارات التى تريد حمايتها.