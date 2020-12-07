تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق سماعة AIRPODS 3 خلال بضعة أشهر بملامح تصميم AIRPODS PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية AirPods 3 خلال شهر مارس من العام المقبل، على أن تقدم هذا الإصدار بالتصميم المميز لإصدار الشركة الحالي AIRPODS PRO.

تخطط ابل لإطلاق سماعة AirPods Studio في نهاية هذا العام، كما تستمر ابل في العمل وفقاً لجدولها الزمني لإطلاق الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية، حيث تقدم سماعة AirPods 3 في الربع الأول من عام 2021.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن سماعة AirPods Studio تنطلق بسعر 349 دولار، على أن تقدم ابل السماعة باثنان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بتصميم جلدي فاخر، بينما يأتي النموذج الثاني بتصميم يدعم الرياضيين بشكل أفضل.

أيضاً من المقرر أن تأتي سماعة AirPods Studio بآداء أفضل في الصوتيات بفضل مجموعة من المستشعرات تعمل على إدراك إرتداء المستخدم للسماعات، ومن ثم ضبط الصوتيات من اليسار إلى اليمين عند التشغيل، كما تتميز السماعة برأس يتوافق مع الأذن مع رباط للرأس يتصل مغناطيسياً.

من جانب أخر تأتي سماعة AirPods 3 ببعض التغييرات وأيضاً التحسينات عن إصدار الشركة السابق AirPods 2، إلا أنها لن تأتي بتغييرات كبيرة عن تصميم سماعة AirPods Pro، حيث تشير التسريبات إلى أن ابل ستقدم سماعة AirPods 3 بنفس ملامح تصميم AirPods Pro.

ومن المتوقع أن تتميز سماعة سماعة AirPods 3 بحجم أقصر للساق، مع تصميم داخل الأذن مع رأس للسماعة، وهي خطوة أخرى من ابل نحو إضافة تغييرات جديدة على تصميم خط إنتاج الشركة من السماعات اللاسلكية.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن الإصدار الجديد يأتي بعمر أطول للبطارية، حيث تعمل شركة ابل على ترقية عمر الشحن في السماعات بين 3 إلى 5 ساعات، ومع حافظة الشحن من 18 إلى 24 ساعة.

يذكر أن الجيل القادم من سماعات AirPods 3 ينطلق في 2021 دون ميزة ANC، أيضاً تستمر ابل في دعم إصدارات Pro بميزة إلغاء الضوضاء النشطة للحفاظ على مستوى تسعير جيد للمستخدمين.

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