تكنولوجيا: ابل تبدأ العمل على تطوير معالجات بعدد 32 و12 وأيضاً 8 من الأنوية لإطلاقها في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت من Bloomberg اليوم على أن شركة ابل قد بدأت العمل على تطوير جيل جديد من المعالجات يتميز بعدد 32 و12 وأيضاً 8 من الأنوية للكشف عنها خلال 2021.

إتخذت شركة ابل هذا العام خطواتها الأولى كمنافس جديد في سوق رقاقات المعالج المخصصة لأجهزة الحاسب، حيث قدمت رقاقة M1 في كلٍ من أجهزة MacBook Air، وMac mini، ولقد حصدت هذه الأجهزة مراجعات إيجابية منذ إنطلاقها الأول مع آداء يتخطى توقعات الكثير من المستخدمين.

ولقد أكد تقرير بلومبرغ الجديد على أن ابل بدأت بالفعل في العمل على تطوير جديد من المعالجات المميزة بعدد أنوية تصل إلى 20 نواة في وحدة المعالجة بهدف إطلاقها في 2021 لدعم الإصدارات القادمة من أجهزة MacBook Pro، والإصدارات الرئيسية القادمة من أجهزة iMac، على أن تقدم 16 من الأنوية آداء أفضل في الأجهزة، بينما تأتي 4 من الأنوية لدعم كفاءة أعلى.

أيضاً من المتوقع وفقاً لما جاء في تقرير بلومبرغ أن تتجه ابل لدعم الأجهزة في النصف الأول من عام 2021 برقاقات المعالج المميزة بعدد 8 من الأنوية أو 12 من الأنوية، على أن تبدأ الشركة في الإنتاج الضخم للمعالجات المميزة بعدد أعلى من الأنوية يصل إلى 20 نواة في النصف الثاني من 2021، والتي تستهدف أجهزة Mac Pro الإحترافية التي تنطلق رسمياً في 2022.

كما أشار تقرير بلومبرغ إلى أن ابل تتجه أيضاً لتطوير رقاقات مميزة بعدد 32 من الأنوية، مع كروت شاشة مميزة من 16 إلى 32 من الأنوية، كما يضع التقرير توقعات بترقية أعلى تأتي بعدد 64 إلى 128 من الأنوية في وحدة معالجة الرسوميات، والتي ستتخطى سرعة آداء كروت الشاشة المقدمة من Nvidia و AMD.

يذكر أن التقرير كشف عن خطط ابل للإعلان الرسمي عن الجيل الجديد من رقاقات المعالج في ربيع عام 2021 المقبل، لذا نترقب تفاصيل جديدة حول خطط عملاق التكنولوجيا لاحقاً.

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