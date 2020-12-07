فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 7, 2020 113 تقارير: Apple تجهز لإطلاق المزيد من المعالجات الخاصة بها في2021 ???? حسب تقرير Bloomberg فإن Apple تعد لإطلاق المزيد من المعالجات الخاصة بها وهذه المرة بهدف التفوق على أسرع معالجات انتل وانها تختبر حاليا معالجات ب32نواة لإطلاقها مع أجهزة الحاسوب المكتبية العليا في 2021.

كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: Apple تجهز لإطلاق المزيد من المعالجات الخاصة بها في2021 ???? حسب تقرير Bloomberg فإن Apple لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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