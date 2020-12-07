شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 علامات تدل على اختراق هاتفك الذكى .. أولها خلل فى عمل التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دميتري بودوف رئيس مجموعة "أنجارا" إن العلامة الرئيسية الدالة على تعرض الهاتف الذكي للاختراق هي ظهور خلل في عمل التطبيقات، وبالذات تجمدها عن العمل وعودتها المفاجئة للعمل، وأضاف أن بين العلامات الأخرى انخفاض أداء الجهاز أو استنزاف البطارية بشكل أسرع من المعتاد.

وبحسب روسيا اليوم، حث الخبير على عدم القلق عند ظهور مثل هذه الحالات، لأنه قد تكون هناك أسباب أخرى، وأكد أنه من الضروري التصرف على الفور إذا ظهرت عمليات سحب وتحويل للأموال من الحسابات عن طريق الهاتف بشكل غير مفهوم بالنسبة لصاحب الجهاز، وقال: "من المنطقي في هذه الحالات أن تهتم بجدية بأمان جهازك".

وأوضح أن معظم حالات اختراق الهواتف الذكية تتم ليس يقصد الابتزاز حيث يهتم المجرمون بالوصول إلى التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول والاشتراكات في الخدمات المدفوعة، وأضاف: "يمكنك منع المتسللين واستعادة التحكم في الجهاز بنفسك عن طريق التخلص من الإعدادات المضافة إلى الهاتف، والعودة إلى "وضع المصنع" الذي كان فيه عند شرائه، وتغيير كل كلمات السر. وإذا لم يساعد ذلك فيجدر بك الاتصال بمركز الخدمة".