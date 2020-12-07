شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق ميزة جديدة لحماية حسابات المستخدمين من السرقة والاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع تويتر عن إطلاق مفتاح أمان لأجهزة Android و iPhone، لمساعدة المستخدمين فى الحفاظ على حساباتهم أكثر أمانًا وحمايتها من الاختراق والسرقة، والآن يمكن لأى شخص لديه مفتاح أمان تم إعداده على حساب تويتر الخاص به استخدام نفس المفتاح لتسجيل الدخول من أجهزته المحمولة، طالما أن المفتاح مدعوم.

أعلن تويتر لأول مرة عن دعمه لمفاتيح أمان الأجهزة فى عام 2018 ، وكان الهدف هو السماح للمستخدمين بإضافة حاجز أمان مادى إلى حساباتهم بدلاً من خيارات المصادقة الثنائية الأخرى، وفقًا لتقارير TechCrunch.

تعنى مفاتيح أمان الأجهزة أنه لا يمكن للهاكرز اختراق حسابات تويتر بسهولة، حتى إذا كان لديهم أسماء مستخدمين وكلمات سر، إذ سمحت الشركة لأول مرة باستخدام مفاتيح أمان الأجهزة لموظفيها، بعد تعرضها لهجوم هائل للأمن السيبراني.

فى المجموع، تم استهداف 130 حسابًا من قبل المهاجمين، وتم إرسال تغريدات لـ 45 حسابًا بواسطة المهاجمين، وتم الوصول إلى البريد الوارد لـ 36 حسابًا، وتم تنزيل أرشيف "بيانات تويتر الخاصة بك" لثمانية حسابات (لم يتم التحقق من أى من هذه الحسابات) ، وفقًا لتويتر.

وتم اختراق حسابات شخصيات عامة بارزة، بما فى ذلك المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، وباراك أوباما، وإيلون موسك، وبيل جيتس، وجيف بيزوس، بالإضافات إلى حسابات أبل وأوبر من قبل المهاجمين لنشر عملية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة.