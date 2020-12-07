شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقرر حظر عدد من إضافات متصفح كروم .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل التابعة لشركة ألفابيت عن إزالة عددًا من الإضافات الخاصة بمجموعة IAC / InterActive Corp بمتصفح كروم بسبب "انتهاكات السياسة" وتقوم بمراجعة "خيارات التنفيذ"، وقال متحدث باسم جوجل فى بيان أرسل عبر البريد الإلكترونى إلى رويترز: "ما زلنا نجرى محادثات مع IAC تتعلق بسياسات سوق كروم الإلكترونى وقد أزلنا بالفعل عددًا من امتداداتها لانتهاك سياساتنا".

وأضاف البيان: "نحن نراجع الامتدادات المتبقية وخيارات الإنفاذ لدينا، ولم نتخذ قرارًا بشأن حالة IAC فى المتجر".

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال فى وقت سابق أن جوجل كانت تقرر ما إذا كانت ستفرض عقوبات شديدة على IAC بسبب ما خلصت إليه جوجل على أنها "ممارسات تسويقية خادعة".

وأضاف التقرير أن جوجل توصلت إلى أن IAC ضلل المستخدمين بشأن إضافات المتصفح وأن ألفابيت يمكن أن تذهب إلى أبعد من حظر هذه المنتجات من متصفح كروم الخاص بها.

فى البيان لرويترز، لم يحدد المتحدث باسم جوجل السياسات الدقيقة التى شعرت بانتهاك IAC لها ولم يذكر الخيارات الدقيقة التى تدرسها.

عارضت متحدثة باسم IAC أن الإضافات تنتهك سياسات جوجل، وقالت لرويترز فى بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "جوجل أخذت منا مئات الملايين من الدولارات للإعلان عن هذه المنتجات وتوزيعها فى متجر كروم".

وأضاف البيان: "لا يوجد شيء جديد هنا - لقد استخدمت جوجل موقعها لتقليص عمل المتصفح الخاص بنا إلى آخر ركن صغير من الإنترنت، والذى يسعون الآن إلى إلغائه".

ووجد محققو جوجل أن امتدادات متصفح IAC غالبًا ما تعد بوظائف لا تقدمها وتوجه المستخدمين نحو إعلانات إضافية، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال ، نقلاً عن مصادر ووثائق.

لم تتصرف جوجل حتى الآن بناءً على التوصية الداخلية لفريق كروم Trust and Safety الخاص بها فيما يتعلق بـ IAC ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الاثنين متنافسان فى بعض الفئات ولأن المديرين التنفيذيين فى جوجل قلقون من أن العقوبات يمكن اعتبارها معادية للمنافسة، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقالت المتحدثة باسم IAC إن جوجل وافقت على امتداداتها فى متجر كروم لسنوات كجزء من اتفاقية شراكة الشركات، وقالت فى البيان "جوجل تمارس سيطرة كبيرة على ما نفعله بهذه المنتجات".