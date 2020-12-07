تكنولوجيا: تسريبات جديدة توضح تصميم الجهة الخلفية لهاتفي شاومي Mi 11 و11 Mi Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة جديدة اليوم لحافظات هواتف شاومي المرتقبة Mi 11 و11 Mi Pro، كما كشفت التسريبات عن قدرة البطارية في الإصدارات القادمة من شاومي.

تستمر سلسلة Mi 11 في جذب الكثير من الأضواء في ترقب لإنطلاق أول الإصدارات المميزة بمعالج كوالكوم Snapdragon 888، واليوم تأتي تسريبات جديدة من Digital Chat Station لتكشف عن تفاصيل جديدة رصدت في قاعدة بيانات 3C حول قدرة البطارية في إصدارات شاومي المرتقبة.

وتؤكد التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات 3C على أن هاتف Mi11 Pro يأتي بقدرة بطارية 2485 mAh، بينما يضم هاتف Mi11 خلايا بطارية 2390 mAh، حيث توضح هذه الأرقام قدرة خلية واحدة في البطاريات، لذا ستكون القدرة الفعلية للبطارية في هاتف Mi11 Pro هي 4970 mAh أو 5000 mAh، بينما يأتي هاتف Mi11 بقدرة بطارية 4780 mAh.

أيضاً من المقرر مع تقنية الشحن السريع بقدرة 55W أن يتم شحن البطارية في سلسلة Mi11 من صفر إلى 100% خلال 35 دقيقة فقط.

يذكر أن التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد كشفت عن حافظات هاتفي Mi 11 و11 Mi Pro، مع تفاصيل تصميم الجهة الخلفية لهذه الإصدارات، حيث يظهر هاتف Mi 11 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية في وحدة مميزة بتصميم مربع.

بينما تأتي وحدة الكاميرة في هاتف 11 Mi Pro بتصميم مستطيل أفقي يضم إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع فلاش LED، كما تتضمن الإعدادات كاميرة periscope، ومن المتوقع أن تستمر التسريبات في توضيح ملامح سلسلة Mi 11 المرتقبة من شاومي حتى الإعلان الرسمي المتوقع في شهر يناير العام المقبل.

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