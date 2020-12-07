فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 7, 2020 167 شركة LG ستواجه خسائر قطاع الهواتف الذكية بالإستعانة بمصادر خارجية لصناعة هواتف من الفئة الدنيا❗ حسب وكالة رويتر ومع استمرار خسائر قسم الهواتف الذكية في LGقررت الشركة التوسع بالاستعانة بتصاميم ومصانع خارجية لهواتف ذكية من الفئة الدنيا ووضع علامة LG عليها لمنافسة العلامات الصينية

كانت هذه تفاصيل خبر شركة LG ستواجه خسائر قطاع الهواتف الذكية بالإستعانة بمصادر خارجية لصناعة هواتف من الفئة الدنيا❗ حسب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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