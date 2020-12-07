تكنولوجيا: Oppo تسجل براءة إختراع لهاتف بتصميم يحاكي GALAXY Z FLIP

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت براءة إختراع لشركة Oppo عن إتجاه الشركة لتطوير إصدار جديد من الهواتف الذكية القابلة للطي بتصميم مستوحى من هاتف GALAXY Z FLIP.

قدمت شركة موتورولا هاتف Moto RAZR الصدفي القابل للطي خلال شهر نوفمبر من هذا العام، إلا أن إتجاه موتورولا لخفض بعض مميزات الهاتف أدى إلى عدم إنتشار الهاتف في نطاق واسع، بينما جاء هاتف سامسونج Galaxy Z Flip ليجمع بين كفاءة التصميم والتكونيات، ومن ثم ينجح في تحقيق شعبية كبيرة بين المستخدمين.

ومن المقرر أن يوفر تصميم Oppo في الهواتف القابلة للطي تجربة مميزة في هذه الفئة من الهواتف، ليحاكي التجربة التي قدمت من سامسونج في هاتف Galaxy Z Flip الذي يعد الأكثر شعبية من سامسونج.

ولقد سجلت Oppo براءة الإختراع في مكتب WIPO لحقوق الملكية الفكرية، حيث حصلت Oppo على الموافقة لهذا التصميم خلال شهر سبتمبر، وتكشف سجلات برءاة الإختراع عن تصميم جديد للفواصل القابلة للتدوير، مما يتيح إستخدام الهاتف من زوايا مختلفة.

من جانب أخر أطلقت LetsGoDigital تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد توضح تصميم هذا الإصدار بشكل أفضل، حيث لا يضم الهاتف شاشة خارجية، كما يحتوي الهاتف على ثقب يتوسط الشاشة للكاميرة الأمامية، أيضاً تختفي إطارات الشاشة من تصميم الهاتف تقريباً.

يذكر أن براءة الإختراع لا توضح خطط Oppo في تصميم الكاميرة في هذا الإصدار، إلا أن Oppo إشتهرت بتطوير أفضل تصميم للكاميرات المتعددة في إصدارات الشركة.

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