تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإنهاء الدعم لبعض إصداراتها من الساعات الذكية في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت اليوم على أن شركة سامسونج تستعد لإنهاء الدعم لبعض إصدارات الشركة من الساعات الذكية خلال 2021.

حقق سوق الأجهزة القابلة للإرتداء نمو ملحوظ في 2020، حيث سجلت الشركات المصنعة للساعات الذكية نسبة كبيرة من الشحنات نتيجة رغم تأثير إنتشار COVID-19 على الأسواق الأخرى، ولقد كانت سامسونج واحدة من أهم العلامات التجارية في سوق الساعات الذكية.

وتستمر شركة سامسونج بتطوير الإصدارات الجديدة من الساعات الذكية في 2021، إلا أن العملاق الكوري إتخذت قرار بإنهاء الدعم للإصدارات السابقة من الشركة بحلول عام 2021.

ولقد أشار التقرير الذي نشر اليوم إلى أن سامسونج تستعد لإنهاء الدعم لبعض الإصدارت الساعات الذكية والسوارات الذكية بالتزامن مع إطلاق سلسلة Galaxy S21 في بداية العام المقبل، على أن تشمل القائمة المقرر التوقف عن دعمها كلاً من:

Samsung Galaxy Gear

Galaxy Gear 2

Galaxy Gear 2 Neo

Gear S

سوارة Gear Fit

ومن المقرر أن تتوقف سامسونج عن دفع التحديثات الجديدة لبرمجيات هذه الإصدارات من الساعات الذكية، لذا قد يتجه الكثير من المستخدمين إلى الترقية إلى إصدارات جديدة من الساعات الذكية لتتوافق مع الإصدارات الجديدة من هواتف سامسونج.

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