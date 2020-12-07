شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Emoji Kitchen من جوجل تضيف أكثر من 14000 "إيموشن" جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في وقت سابق من هذا العام، قدمت جوجل ميزة ممتعة إلى لوحة مفاتيح Gboard تسمى Emoji Kitchen، حيث يمكن للمستخدمين من خلالها "إعداد" رمز تعبيري جديد مخصص بشكل أساسي عن طريق تحديد ودمج اثنين من الرموز التعبيرية الحالية، والتي سيتم مزجها تلقائيًا معًا بواسطة Gboard.

وبحسب موقع 9to5google الأمريكى، فقد وسعت جوجل الآن الميزة لتشمل أكثر من 14000 مجموعة من الرموز التعبيرية المحتملة التى تغطي مجموعة متنوعة من المشاعر لتلبي كافة احتياجات المستخدمين للتعبير عما يشعرون به بكل سهولة ويسر.

يذكر أنه عند إطلاق الميزة لأول مرة، كان من الممكن للمستخدمين فقط الاختيار من بين عدد محدود من الرموز التعبيرية لدمجها، وقد قامت جوجل منذ ذلك الحين بتحسين قدرات مجموعة الرموز التعبيرية الخاصة بها ويمكن للمستخدمين اختيار أي رمز تعبيري تقريبًا وسيقوم Gboard بإنشاء تركيبة مخصصة منهم.

ولعل أحد الأمثلة التي ذكرتها جوجل هو دمج إيموشن كوكب الأرض مع الوجه مع قناع طبي - لإعطاء إيموشن الأرض مع ارتداء قناع يمكن استخدامه للدلالة على حالة العالم الآن.