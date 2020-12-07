شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يخطر LinkedIn المستخدمين عند أخذ الغرباء "سكرين شوت" لقصصهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يعد LinkedIn مجرد مكان لمشاركة السير الذاتية وخبرات العمل، إذ تستمر الخدمة فى إضافة مزايا وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى بشكل منتظم، والقصص هى أحدث مثال على ذلك، فعلى غرار قصص إنستجرام، فهى طريقة لدمج الصور ومقاطع الفيديو والنصوص والملصقات فى منشور غير رسمى يختفى بعد 24 ساعة، ولكن قبل أن تشعر بالأمان عند نشر أى شيء كقصة، اعرف أولا هل سيتم إعلامك إذا أخذ شخص ما لقطة شاشة لقصتك على LinkedIn أم لا؟

للأسف لا يخطرك LinkedIn إذا أخذ مستخدم آخر لقطة شاشة لقصتك على LinkedIn، وهذا مشابه للطريقة التى يتعامل بها Twitter مع لقطات الشاشة لميزة Fleets الجديدة التى تشبه القصص، وهذا يعنى أن Twitter لا يفعل شيئًا أيضًا، ولا يُخطر المالك إذا تم الاستيلاء عل Fleet الخاصة به.

ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، ينطبق الشيء نفسه على إنستجرام، الذى لا يخبر المستخدمين إذا قام شخص ما بأخذ لقطة شاشة لقصة.

ومن بين خدمات وسائل التواصل الاجتماعى الرئيسية Snapchat فقط تعطى الأولوية لخصوصيتك عندما يتعلق الأمر بلقطات الشاشة، وإبلاغ أى شخص تم التقاط محتواه بشكل كامل.

جدير بالذكر كشفت شبكة التواصل LinkedIn فى يوليو عن إلغاء حوالى 960 وظيفة، أو 6٪ من القوى العاملة العالمية، بسبب جائحة فيروس كورونا التى كان لها تأثير مستدام على الطلب على منتجات التوظيف، حيث تساعد LinkedIn ومقرها كاليفورنيا أصحاب العمل على تقييم مدى ملاءمة المرشح لوظيفة ما ويستخدم الموظفون المنصة للعثور على الوظائف الجديدة.