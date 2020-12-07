تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 12 Pro Max وiPhone 7 Plus

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الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: يأتى بشاشة 6.7 بوصة.
iPhone 7 Plus: يأتى بشاشة 5.5 بوصة
دقة الشاشة:
iPhone 12 Pro Max: تبلغ 2778 × 1284 بيكسل.
iPhone 7 Plus: تبلغ 1920 × 1080 بيكسل.
iPhone 12 Pro Max: شاشة OLED.
iPhone 7 Plus: شاشة IPS LCD.
iPhone 12 Pro Max: معالج A14 Bionic
iPhone 7 Plus: معالج A10
iPhone 12 Pro Max: حوالى 128جيجابايت.
iPhone 7 Plus: حوالى 128جيجابايت.
iPhone 12 Pro Max: نظام iOS 14
iPhone 7 Plus: نظام iOS 14
iPhone 12 Pro Max: كاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها.
iPhone 7 Plus: كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل لكل منها.
iPhone 12 Pro Max:بدقة 12 ميجابيكسل.
iPhone 7 Plus: بدقة 7 ميجابيكسل.
البطارية:
iPhone 12 Pro Max:بقوة 3687 mAh.
iPhone 7 Plus: بقوة 2900 mAh
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