«جوجل» تستعد لإطلاق 5 ميزات جديدة ورائعة في «أندرويد»

أفادت وسائل إعلامية بأن شركة جوجل الأمريكية تستعد لإطلاق 5 ميزات جديدة في نظام أندرويد خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تحسين عدد من الخدمات والتطبيقات.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج"، فإن الميزات ستحسن الملاحة في خدمة الخرائط Maps، وميزة مزج الرموز التعبيرية في تطبيق لوحة المفاتيح Gboard، والوصول الصوتي Voice Access، والكتب الصوتية لمتجر التطبيقات Google Play، وخدمة مشاركة الملفات Nearby Share.

وأوضح الموقع أنه في خدمة الخرائط، ستضيف جوجل تبويباً جديداً تحت اسم Go بهدف تمكين المستخدمين من التنقل بسهولة إلى الأماكن المفضلة، دون الحاجة إلى إدخال العنوان كل مرة.

وأضاف أن الشركة وسعت ميزة مزج الرموز التعبيرية بالملصقات المتاحة في لوحة المفاتيح Gboard من بضع مئات إلى أكثر من 14 ألف. وتسمح الميزة المسماة Emoji Kitchen للمستخدمين بالنقر على رمزين تعبيرين بهدف عرض المزيج المقترح.

أما بالنسبة لـ "الوصول الصوتي"، أصبحت ميزة التنقل في نظام أندرويد القائمة على الأوامر الصوتية Voice Access، التي كانت متاحةً حتى الآن لنظام أندرويد 11، (أصبحت الآن) متاحة عالميا لجميع الأجهزة العاملة بالإصدار 6.0، وما بعده.

وأشار الموقع إلى أن "جوجل" أجرى تغييراً قد ينتج عنه توفير المزيد من الكتب الصوتية في "بلاي ستور".

وقالت الشركة إنها وفرت للناشرين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة أداة للتحويل التلقائي للكتب من مكتوبة إلى صوتية.

وأشارت إلى أن ميزة مشاركة الملفات Nearby Share ستدعم قريبا المشاركة المباشرة لتطبيقات "بلاي ستور" مع مستخدمي أندرويد القريبين.

وإضافة إلى هذه الميزات، تعتزم "جوجل" إطلاق نظام (أندرويد أوتو)، وهي النسخة الخاصة بالسيارات، في 36 دولة جديدة.