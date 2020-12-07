شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبراء يصفون دعوى وزارة العدل الأمريكية ضد فيس بوك بـ"المزعجة" و"غير العادلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد فيس بوك يوم الخميس متهمة العملاق التكنولوجى بتفضيل العمال الأجانب على الأمريكيين، إذ تزعم الدعوى أن فيس بوك لم يعلن بشكل صحيح عن أكثر من 2600 وظيفة ذات رواتب عالية للمقيمين فى الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك اختار منحها لحاملى التأشيرات المؤقتة، والمعروفين باسم عمال H-1B.

لكن الخبراء أخبروا موقع Business Insider أن فيس بوك استوفى تمامًا متطلبات التوظيف التى حددتها وزارة العمل الأمريكية من خلال عملية تعرف باسم شهادة العمل الدائمة، أو PERM.

الدعوى، وفقًا لكيم كلارك، محامية الهجرة، تقول إن فيس بوك "كان يجب أن يفعل أكثر مما تتطلبه لوائح وزارة العمل"، مؤكدة إن هذا "نهج غير عادل".

من خلال عملية PERM، التى تأسست فى التسعينيات، يتعين على الشركات إثبات أنها لا تستبدل العمال الأمريكيين، إذ يجب على الشركات مثل فيس بوك إثبات أنها لا تتجاهل الأمريكيين من خلال النشر على مواقع وكالات القوى العاملة لمدة 30 يومًا، والإعلان فى الصحف لمدة يومين على الأقل من أيام الأحد، واتخاذ خطوات أخرى تظهر حاجتهم إلى شغل الوظيفة.

وتستهدف الدعوى القضائية لوزارة العدل على وجه التحديد جزءًا من عملية التوظيف التى تقرر فيها الشركات تحويل حاملى H-1B إلى مقيمين دائمين فى الولايات المتحدة، وفقًا لما قاله كلارك لموقع Business Insider.

وتزعم الدعوى أن عملية التوظيف على فيس بوك لم تكن قوية بما يكفى ولم تتضمن إعلانات كافية تستهدف المقيمين فى الولايات المتحدة، على الرغم من أنها، كما قالت كلارك، كانت متوافقة تمامًا مع اللوائح.

وأوضحت كلارك لبيزنس إنسايدر إن وزارة العدل تخلط الأمور، وتقول إن النتيجة النهائية هى التمييز ضد العمال الأمريكيين، وأضافت: "لكن ما فشلوا فى إدراكه هو أن العمال الأجانب قد تم توظيفهم بالفعل من خلال نفس عملية التوظيف الصارمة التى تدعو جميع العمال الأمريكيين إليها."

وقالت شانون شيبرد، المحامية فى Immigration Attorneys LLP ، إن الدعوى القضائية "مزعجة" و "مخادعة" لأنها "على ما يبدو أن وزارة العدل تعترف أو تؤكد أن فيس بوك قد اتبع القواعد فيما يتعلق بـ PERM وعملية التوظيف ولكنه لا يزال يتهم الشركة بالتمييز ضد العمال الأمريكيين ".

تزعم الشكوى أن فيس بوك يفضل الرعايا الأجانب على العاملين الأمريكيين، وهو ما يعكس العداء المتزايد تجاه عمالقة الصناعة الذين يوظفون مواطنين أجانب فى السنوات الأخيرة، لكن شيبرد قالت فى تجربتها، هذا ليس هو الحال.

تتطلب PERM من الشركات اتباع خطوتين للتوظيف، الأولى هى عندما تقوم الشركات بتوظيف عمال أجانب بموجب تأشيرات عمل مؤقتة، وتحدث الثانية عندما يقرر أصحاب العمل أنه استثمار جيد لرعاية هؤلاء العمال ليتم تحويلهم إلى مقيمين دائمين فى الولايات المتحدة، وتطلب وزارة العمل أن يبدأ توظيف عامل أجنبى فى غضون ستة أشهر من تقديم طلب H-1B ، وعادة ما يتم توظيف العمال الأجانب الذين يحملون تأشيرات H-1B لمدة ثلاث سنوات قبل أن ترعى الشركات طلبات الإقامة الدائمة الخاصة بهم.

تتطلب لوائح PERM أيضًا من الشركات النظر فى أى متقدم أمريكى يفى بالمتطلبات الأساسية للوظيفة، وهو ما يشير إليه البرنامج باسم "العمال المؤهلين بالحد الأدنى".