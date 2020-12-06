شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 40 جهاز أيفون وأيباد وماك بوك خارج نطاق الخدمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك شركة أبل قائمة بالمنتجات التى تصنفها على أنها "قديمة أو عتيقة" وأخرى "عفا عليها الزمن"، ووفقًا لشركة أبل، فإن المنتجات "القديمة" هى تلك التى لم يتم تصنيعها منذ أكثر من 5 سنوات وأقل من 7 سنوات، ومن ناحية أخرى، فإن المنتجات "التى عفا عليها الزمن" هى تلك التى تم إيقاف إنتاجها منذ أكثر من 7 سنوات.

ولعل الفرق الكبير هو أن المنتجات القديمة تحصل على خدمة الأجهزة من أبل، بينما لا تحصل المنتجات التى عفا عليها الزمن على أى دعم على الإطلاق.

وتقوم أبل بتحديث هذه القائمة بشكل روتيني، وهنا نقدم 40 جهازًا من أجهزة iPhone وiPad وMacBooks "عفا عليها الزمن" وأصبحت خارج نطاق الخدمة كما يلى:

- iPod nano (الجيل السادس): تم إطلاقه فى 2010

- iPod mini: تم إطلاقه فى 2004

- Mac mini: تم إطلاقه فى منتصف 2011

-MacBook Air (بقياس11 بوصة): تم إطلاقه فى 2013

- iMac ( بقياس27 بوصة) تم إطلاقه فى 2011.

-MacBook Pro ( بقياس 13بوصة Retina): تم إطلاقه فى نهاية 2012

-MacBook Air ( بقياس 13بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2013

- أبل TV (الجيل الثاني): تم إطلاقه فى 2010

- iMac ( بقياس 21.5بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2010

-iMac ( بقياس27 بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2010

- iPad (الجيل الثالث) Wi-Fi

- iPad 2 3G: تم إطلاقه فى 2011

- iPad 2: تم إطلاقه فى 2011

- iPad 3G: تم إطلاقه فى 2011

-iPhone 3G (8GB- 16GB): تم إطلاقه فى 2008

- iPhone 3GS 16GB, 32GB: تم إطلاقه فى 2009

- iPhone 4: تم إطلاقه فى 2010

- iPhone 4S: تم إطلاقه فى 2011

- iPod Classic (80GB): تم إطلاقه فى 2007

- iPod nano (الجيل الرابع): تم إطلاقه فى 2010

- iPod Shuffle (الجيل الثاني): تم إطلاقه فى 2010

- iPod touch (الجيل الثاني) 8GB

- iPod touch.

- MacBook ( بقياس13بوصة): تم إطلاقه فى مطلع 2008

- MacBook Air ( بقياس11بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2011

- MacBook Air ( بقياس13بوصة): تم إطلاقه فى نهاية 2010

- MacBook Air ( بقياس13بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2011

- MacBook Air: تم إطلاقه فى مطلع 2010

- MacBook Air: تم إطلاقه فى منتصف 2009

- MacBook Pro ( بقياس13بوصة): تم إطلاقه فى نهاية 2011

- MacBook Pro ( بقياس15بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2009

- MacBook Pro ( بقياس15بوصة): تم إطلاقه فى نهاية 2011

- MacBook Pro ( بقياس15بوصة): تم إطلاقه فى منتصف 2012

- MacBook Pro ( بقياس17بوصة)

- MacBook Pro .

- MacBook Pro ( بقياسRetina, 13بوصة): تم إطلاقه فى مطلع 2013

- MacBook Pro ( بقياسRetina, 15بوصة): تم إطلاقه فى مطلع 2013

- MacBook Pro (بشاشة Retina): تم إطلاقه فى منتصف 2012

-أول جهاز أيباد: تم إطلاقه فى 2010

- أول هاتف أيفون: تم إطلاقه فى 2007