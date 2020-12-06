شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد الصورة الأكثر دقة ووضوحا للبقع الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط أكبر تلسكوب شمسى فى العالم بهاواى أول صورة بالغة الوضوح والدقة لبقعة شمسية، إذ تتميز الصورة التى التقطها التلسكوب الشمسى التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية فى هاواى بجودة ودقة غير مسبوقين، تزيد بمقدار 2.5 مرة عن أى وقت مضى، ولا يزال التلسكوب في مراحله النهائية من الاكتمال، وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تُظهر الصورة المركز المظلم للبقع الشمسية ، والذي يحترق عند 7500 درجة فهرنهايت على الرغم من كونه أبرد من المنطقة المحيطة، كما يبلغ عرض البقعة الشمسية بأكملها التى التقطها التلسكوب حوالى 10000 ميل.



البقعة الشمسية

وقال الدكتور توماس ريميل، المدير المساعد فى التلسكوب: "تحقق صورة البقعة الشمسية دقة تبلغ 2.5 مرة أكثر من أى وقت مضى، والتى توضح هياكل مغناطيسية صغيرة تصل إلى 20 كيلومترا على سطح الشمس".

وتسلط الصورة الضوء على المظهر الخطير للغازات الساخنة والباردة الممتدة من المركز الأكثر قتامة.

وأوضح الدكتور مات ماونتن، رئيس اتحاد الجامعات لأبحاث الفلك (AURA)، وهى المنظمة التى تدير تلسكوب هاواى الشمسي: "يمكننا الآن توجيه التلسكوب الشمسى الأكثر تقدما فى العالم إلى الشمس لالتقاط ومشاركة صور مفصلة بشكل لا يصدق وإضافة إلى رؤيتنا العلمية حول نشاط الشمس".

ترتبط البقع الشمسية بالتوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية، وهي نقاط تركيز رئيسية لعلماء الفلك بسبب فكرة أنها تسبب أحداث الطقس الفضائي التي تؤثر على الأرضوتم إنشاء التلسكوب الشمسى فى هاواى خصيصا للكشف عن سلوك الشمس، وعلى الرغم من أنه لم يتم بناؤه بالكامل بعد، إلا أنه لا يزال قويا بما يكفى لالتقاط صور قريبة للنجم المتوهج.