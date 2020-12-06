شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت يقيس درجة حرارة زوار جيتكس.. ويحذر المخالفين بارتداء الكمامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشهد معرض جيتكس دبي في دورته 40 إجراء احترازية مشددة، فإلى جانب تحذير القائمين على المعرض للزوار المخالفين بضرورة التزام الكمامة والتباعد الاجتماعي، فإنه تم تسخير روبوتات مخصصة لتنبيه الزوار بتلك الإجراءات إضافة إلى قياس درجة الحرارة.

ففي جناح مجموعة اتصالات، ظهر روبوت يسير وسط الزوار ويطالبهم بارتداء الكمامة بمجرد النظر إليه وأيضا قياس درجة حرارة الزائر. \

وافتتح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الأحد، فعاليات معرض جيتكس 2020.

وتستضيف فعاليات معرض جيتكس في دورته الـ40 بمركز دبي التجاري العالمي 1200 شركة من 60 دولة، وتستمر حتى 10 ديسمبر، الجاري بمشاركة عمالقة صناعة التقنيات من حول العالم، كذلك مشاركة 350 متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد .

ويشهد المعرض عرض تقنيات وتطبيقات 5G والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كذلك أشهر الروبوتات العالمية وتقنية البلوكتشين، كما تستعرض حكومة دبي الذكية أحدث تقنياتها في هذا الاتجاه لخدمة المواطنين.

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد علق على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إن معرض جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً.