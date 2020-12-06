شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: سيكون لدينا لقاحات لأعراض كورونا أكثر مما يمكن استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سأل ماتياس دوبفنر الرئيس التنفيذى لشركة "أكسل سبرينجر" الملياردير إيلون ماسك عن توقعاته لصيف 2021 فى مقابلة نُشرت أمس السبت، وقال ماسك لدوبفنر: "سيكون لدينا الكثير من اللقاحات، ولن نعرف ماذا نفعل بها، المزيد من اللقاحات أكثر مما يمكننا استخدامه وحتى الآن، أظهرت ثلاثة لقاحات مختلفة نتائج واعدة، ففى نوفمبر، كانت شركة Pfizer أول من أعلنت أن لقاحها نجح فى منع COVID-19 فى التجارب السريرية، وقدمت الشركة طلبًا للحصول على تصريح طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والذى يمكن منحه فى وقت مبكر من 10 ديسمبر.

فى 10 ديسمبر، سيتم بث اجتماع للجنة الاستشارية لإدارة الغذاء والدواء، وستقدم اللجنة توصية بشأن اللقاح، كما يمكن الموافقة عليه فى وقت مبكر من ذلك، مع توزيع الجرعات الأولى بعد 24 إلى 48 ساعة.

وفى نوفمبر، نشر ماسك تغريدة يكشف من خلاله إصابته بحالة معتدلة من فيروس كوفيد 19، مصحوبة بأعراض البرد، وكان عليه أن يغيب عن إطلاق شركته سبيس إكس فى 15 نوفمبر، وقبل تشخيص إصابته بـ COVID-19، أمضى ماسك شهورًا فى التغريد بتشكك بشأن الفيروس.

وكتب على تويتر فى 6 مارس: "الذعر من فيروس كورونا غبي"، وتوقع أن الولايات المتحدة ستشهد ما يقرب من صفر حالات جديدة بحلول أبريل، وأكد أن الفيروس ليس مميتًا وأن الأطفال "محصنون بشكل أساسي".

وخلال المقابلة، سأل دوبفنر ماسك عما إذا كانت أى من وجهات نظره حول فيروس كورونا قد تغيرت بعد إصابته به، وأجاب: "لا، بصراحة".

فى وقت سابق من هذا العام، أخبر ماسك الصحفية كارا سويشر أنه وعائلته لن يحصلوا على اللقاح بمجرد توفره، وقال وقتها إنه يشعر أنه ليس معرضًا لخطر الإصابة بـ COVID ولا أطفاله، وبدلاً من ذلك، دعا ماسك إلى مسار "طبيعي" لمناعة القطيع، بدلاً من الإغلاق.

ومؤخرًا فى مقابلة مع دوبفنر، قال ماسك إنه نظرًا لأن "تكنولوجيا اللقاح أصبحت مشحونة جدًا"، فقد يؤدى ذلك إلى علاجات محتملة للسرطان.