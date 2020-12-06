شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين صباح اليوم الأحد، بنجاح قمرا صناعيا جديدا لمراقبة الأرض، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين. وذكر مركز شيتشانغ - في بيان اليوم - أن القمر الصناعي "قاوفن-14" تم إطلاقه الساعة 11:58 صباح اليوم (بتوقيت بكين) على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3بي"، ودخل المدار المحدد له بنجاح.

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.