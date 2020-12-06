المريض الافتراضي..تقنية لتدريب طلبة الطب باستخدام الذكاء الاصطناعي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 ديسمبر 2020 07:14 مساءً - منذ 40 دقيقة

في ظل تفشي جائحة كورونا وانقطاع الطلبة عن مقاعد الدراسة خاصة طلبة الطب،أعلنت شركة بريطانية للتكنولوجيا عن تطوير تقنية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتدريب طلبة الطب على تعلم المهارات الطبية السريرية عن بعد وبأمان في ظل جائحة كورونا.

وذكر موقع ”بي بي سي“، اليوم الأحد، أن مدير الشركة البريطانية جراح العظام أليكس يونغ، من مدينة بريستول البريطانية، نجح في ابتكار مجسم إلكتروني يعمل بمثابة ”مريض افتراضي“، حيث يمكن أن يقدم سيناريوهات تشبه الحياة، ويمكن الوصول إليه عبر نظارات الواقع الافتراضي أو الحاسوب أو الجهاز اللوحي (تابلت).

وأوضح الدكتور يونغ أن الوباء خلق عددا من التحديات، حيث إن وجود 30 طالب طب دفعةً واحدةً في الغرفة مع مريض لصقل مهاراتهم الطبية السريرية الشخصية لم يعد آمنا أو عمليا، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا تساعد في حلها.

وتساعد هذه الجلسات في تدريب الأطباء حول كيفية شرح التشخيص وخطط العلاج وبناء الثقة والتعامل مع المواقف الصعبة.

ويتم استخدام تكنولوجيا ”المريض الافتراضي“، في قسم Foundation Trust بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS، في مدينة بريستول البريطانية؛ للسماح بإجراء التدريب باستمرار وبأمان ودون الحاجة إلى جلسات شخصية أثناء فرض مبدأ التباعد الاجتماعي.

وتم استخدام التقنية الجديدة في ذروة وباء كورونا المستجد؛ لتدريب موظفي NHS على المهارات الأساسية المطلوبة في خط المواجهة، مثل كيفية استخدام معدات الوقاية الشخصية بأمان، والتنقل في قسم العناية المركزة والتعامل مع المرضى وعائلاتهم.

وقال الدكتور يونغ: ”من خلال تقنية المريض الافتراضي لدينا، أنشأنا تجربة واقعية للغاية وقابلة للتكرار، ويمكن أن تقدم ردود فعل في الوقت الفعلي، وهذا يعني أن الأطباء والطلبة يمكنهم الاستمرار في تعلم مهارات طبية قيّمة خلال الجائحة“.