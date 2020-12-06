تكنولوجيا: براءة إختراع جديدة من Oppo تكشف عن كاميرة قابلة للإزالة من وحدة الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة Oppo براءة إختراع جديدة في تصميم الهواتف الذكية، حيث توضح ملفات براءة الإختراع تصميم جديد لهاتف يتميز بكاميرة قابلة للإزالة من الهاتف الذكي.

تحرص شركة Oppo على تطوير تصميم الهواتف الذكية بمميزات فريدة وغير تقليدية للمستخدمين حيث قدمت هاتف Oppo N1 الذي جاء خلال عام 2013 بتصميم الكاميرة القابلة للتدوير، بينما جاء هاتف Oppo N3 لاحقاً بتصميم متطور مع محور للكاميرة.

واليوم تبدأ من جديد Oppo في إتخاذ خطوات أسرع نحو تطوير تصميم الهواتف الذكية، حيث كشفت براءة الإختراع التي سجلت من الشركة خلال الفترة الماضية عن تصميم لهاتف يتميز بكاميرة قابلة للإزالة بشكل كامل عن الهاتف، حيث تنفصل العدسات والمستشعرات وأيضاً فلاش LED عن الهاتف.

أيضاً تأتي وحدة الكاميزة القابلة للإزالة بسعة بطارية مستقلة عن الهاتف، مما يتيح إستخدام وحدة الكاميرة للتصوير وتسجيل الفيديو عن طريق التحكم في الوحدة عن بعد.

كما يمكن للمستخدم تثبيت وحدة الكاميرة في أي موقع ومن ثم التحكم فيها عن بعد عن طريق تطبيق الكاميرة لبدء التصوير أو تسجيل الفيديو، وهي ميزة جيدة لدعم المستخدم في الحصول على صور ثابتة بكفاءة أفضل ودون أي إهتزازات.

من جانب أخر تضم وحدة الكاميرة القابلة للإزالة على موصل USB والذي يدعم الإتصال بمنفذ USB في الهاتف الذكي لدعم إلتقاط صور السيلفي أو تسجيل الفيديو أو إجراء مكالمات الفيديو، لذا لن يتضمن الهاتف كاميرة أمامية.

بذكر أن براءة الإختراع مازالت في المرحلة الأولية في الوقت الراهن، حيث لم تؤكد Oppo بشكل رسمي على إنتقال براءة الإختراع إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، إلا أنها رؤية مبتكرة من العملاق الصيني في تصميم الهواتف الذكية.

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