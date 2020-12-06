هولندا تستهدف منصة المدفوعات Apple Pay

دبي - يزن راشد - تواجه شركة آبل تدقيقًا من جانب المنظمين الهولنديين لمكافحة الاحتكار بشأن منصة المدفوعات غير التلامسية Apple Pay والوصول إلى تقنية NFC الخاصة بهواتف آيفون.

وأعلنت الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق ACM عن فتح تحقيق بشأن منصات المدفوعات غير التلامسية على الهواتف الذكية وإمكانية وصول تطبيقات الدفع إلى تقنية NFC.

ووفقًا للهيئة الهولندية، فإن البرنامج الموجود ضمن بعض الهواتف الذكية يسمح لتطبيق الدفع الخاص بالمطور بالاتصال بتقنية NFC فقط، مما يمنع تطبيقات الدفع الخارجية من القدرة أيضًا على استخدام إمكانات NFC.

ولم يتم ذكر آبل على وجه التحديد في البيان الصحفي، ولا أي شركة أخرى مصنعة للهواتف الذكية، لكن تمثل Apple Pay ضمن أجهزة آيفون الطريقة الوحيدة للدفع القادرة على استخدام NFC.

ولا تسمح آبل للتطبيقات المالية الأخرى باستخدام تقنية NFC، مما أدى إلى نزاعات مع بعض البنوك والمؤسسات المالية.

وقدمت البنوك في أستراليا التماسًا إلى لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية في محاولة للتفاوض مع شركة آبل بشأن ‌Apple Pay‌.

وأرادت البنوك وصولًا مفتوحًا لوظيفة NFC عبر أجهزة آيفون، ولم ينجح الالتماس، حيث لا تزال إمكانية الوصول إلى NFC مقيد بمنصة Apple Pay ضمن أجهزة آبل.

وتقول الهيئة الهولندية للمستهلكين والأسواق: إن تقييد NFC عبر الهواتف الذكية قد يخنق الابتكار فيما يتعلق بتطبيقات الدفع ويقلل من حرية الاختيار للمستهلكين والشركات.

وتخطط الهيئة الهولندية للتحقيق في كون تقييد وصول تطبيقات الدفع إلى NFC يقلل من حرية الاختيار، وفي حال كانت هذه هي النتيجة النهائية للتحقيق، فقد تكون هناك عقوبة، مثل الغرامة.

ووفقًا لوكالة بلومبرغ، فإن Apple Pay تخضع أيضًا لتحقيق من المفوضية الأوروبية لتحديد هل شروط آبل وأحكامها والتدابير الأخرى المتعلقة باستخدام Apple Pay تشوه المنافسة وتقلل من الاختيار والابتكار.

وتشعر المفوضية الأوروبية بالقلق من أن ‌Apple Pay‌ تمثل الحل الوحيد للدفع عبر الهاتف المحمول القادر على الوصول إلى تقنية NFC عبر أجهزة آبل.

ولم تعلق شركة آبل على التحقيق الهولندي في بيانها، لكنها قالت بدلاً من ذلك: إنها صممت Apple Pay بصفتها طريقة بسيطة وآمنة للعملاء لاستخدام بطاقة الدفع التي يختارونها عبر أجهزة آبل.

وأضافت: نعمل مع البنوك والشركات المالية والتجار لنكون خيار الدفع المفضل للأنشطة التجارية والمستهلكين في جميع أنحاء هولندا.