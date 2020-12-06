تكنولوجيا: صور حية تكشف عن إصدار جديد من جوجل بعنوان PIXEL XE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت صور حية مسربة لإصدار جديد من هواتف جوجل مؤخراً، حيث يظهر الهاتف في التسريبات بعنوان PIXEL XE، كما توضح التسريبات بعض من مواصفات هذا الإصدار.

تستعد عملاق البحث لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية خلال الفترة القادم، ولقد رصد الهاتف في تسريبات مصورة تؤكد على أن الهاتف ينطلق لاحقاً بعنوان PIXEL XE.

ولقد أكد التقرير الذي جاء على تويتر أن هاتف PIXEL XE يأتي بمعالج ثماني الأنوية، كما يدعم اثنان من شرائح SIM، وهو ما يظهر أيضاً في التسريبات المصورة، كما تؤكد التسريبات على أن الهاتف يدعم تقنية NFC، كما تظهر تسمية الهاتف بوضوح في تبويب تفاصيل الهاتف في الإعدادات.

من جانب أخر قدمت شركة جوجل الإصدارات السابقة من هواتف PIXEL برقاقات معالج كوالكوم، حيث انطلق هاتفي Pixel 4، وPixel 4 XL بمعالج Snapdragon 855، بينما جاء إصدار الشركة الأخير Pixel 5 بإصدارت متوسط من رقاقات كوالكوم.

يذكر أن التسريبات لم توضح فئة هاتف PIXEL XE بين الإصدارات المتوسطة والمميزة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن الهاتف في تسريبات جديدة خلال الفترة القادمة.

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